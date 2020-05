Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé mohou lékaře kontaktovat přes web

Praktičtí lékaři získají možnost vzdáleného kontaktu s pacientem. Umožní to projekt Virtuální čekárna, jehož cílem je odbourat strach lidí z návštěvy ordinace v době epidemie nemoci COVID-19. Projekt připravil portál uLékaře.cz.

Lékaři se mohou zaregistrovat do konce května, nejméně do konce roku bude služba zdarma. Na online tiskové konferenci to uvedl Tomáš Šebek, jeden z autorů projektu. Virtuální čekárna má podle šéfa vývojového týmu Martina Novotného propojit online svět s reálným zdravotnictvím, tedy pacienty s jejich praktickými lékaři. Zatímco lékař se musí do projektu registrovat, pacientovi stačí, když navštíví web. Propojení s lékařem by mělo fungovat od června.

»Viděli jsme, k jak významnému omezení neakutní péče došlo, přestože ji nikdo nezakazoval. Pacienti se báli jít do zdravotnických zařízení, aby se nenakazili. U některých může dojít ke komplikacím nebo zhoršení jejich základní choroby,« řekl epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování přijatých opatření proti šíření epidemie. Dodal, že nákazy od pacientů se báli i někteří lékaři.

Praktických lékařů je v ČR asi 5500, zhruba 3500 jich chce projekt přímo oslovit, protože je s nimi v kontaktu díky portálu ProLékaře, který se zaměřuje na jejich celoživotní vzdělávání.

Pacient přes web napíše dotaz a připojí, kdy by měl čas na případnou návštěvu ordinace. Jeho otázku nejprve zpracují lékaři spolupracující s portálem uLékaře.cz a pacientovu praktickému lékaři pošlou návrh odpovědi a řešení problému. Odpověď může buď pacientovi rovnou poslat, nebo si ho objednat do ordinace. Součástí projektu je objednávkový systém.

Příprava Virtuální čekárny trvala podle Šebka zhruba šest týdnů. Využívá stávající technologie a zhruba 300 lékařů, kteří běžně zodpovídají dotazy pacientů na portálu uLékaře.cz.

»Systém bude bezplatný minimálně do konce roku. Doufáme, že budeme schopni najít další finanční nástroje, jak ho nabízet bezplatně i do budoucna. Jednou z nich by mohla být i úhrada z veřejného zdravotního pojištění,« dodal Šebek. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s pojišťovnami už o úhradě jedná.

Podle některých lékařů je telemedicína budoucností zdravotnictví, protože šetří čas a peníze. Například Švédsko má za cíl odbavit až čtvrtinu kontaktů pacienta s praktickými lékaři na dálku.

(jad)