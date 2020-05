Suverenitu!

Přepisování dějin, opovrhování Východem, zloba a zášť vůči jiným názorům. To je mantra té »moudřejší« poloviny obyvatel české země. Urputnost, se kterou se v posledních dnech někteří prezentovali, mě nutí zamyslet se nad tím - proč. Z historie, ale i z pouhé fyziky víme, že každá akce má svou reakci a že žádná akce nevznikne jen tak. Za vším hledejte v historii i nyní myšlenku, touhu, potřebu, která vyplyne mnohdy až časem. V historii se zahajovaly války kvůli ochraně či urážce koruny, ale prakticky vždycky šlo a jde o získání území, ovládnutí obchodu, získání pracovní síly a hlavně toho nejdůležitějšího - surovin.

Dnes se nás (vše)mocní snaží naverbovat vší silou na Západ. A Západ se snaží nenápadně překroutit dějiny, aby z něj byla smetena špína historie, a naopak házejí špínu na Východ. Snaží se nás přesvědčit, že všechno bylo jinak, protože těch skutečných pamětníků je již jen pár a mladí věří více celebritám než babičce a dědovi. K čemu ale mocný Západ potřebuje takhle (doufám, že historicky) se znemožňovat? K čemu jim může ta naše rodná kotlinka být dobrá?

Co se týče průmyslu a obchodu, troufám si říct, že již získali, co chtěli. Největší a nejdůležitější firmy a továrny už vykoupili a ovládli či zlikvidovali. Pole zastavěli svými překladišti. Přesto jim to nestačí a nenápadně překrucují dějiny. Z logiky věci z toho vyplývá, že chtějí víc. To, co měli předtím - území. Naše hraniční hory. A proč? No pro to základní – suroviny. Vždyť v pohraničí se skrývají ta největší ložiska rud, zvláště toho pro moderní dobu nejdůležitějšího – lithia.

Ale urputnost křiklounů se dnes ztrácí za rouškami. A bude ještě více. Skutečný náraz na realitu přijde až za několik měsíců, kdy se začne oklepávat celosvětový trh po pandemii. Už nyní se zdražují potraviny. Světové velmoci se snaží držet svou ekonomii zuby nehty za cenu neudržitelného zadlužování. Ti, kteří se tváří jako velitelé Západu, stojí po pás v dluzích a ty stále strmě stoupají a pomalu, ale jistě je paralyzují. A pravděpodobně ještě v dalších vlnách nemoci budou. A co dělá Východ? Velmoci Východu se již dávno zařídily a jejich ekonomie má dluhy oproti Západu minimální. Mají totiž základní komoditu – suroviny, a tedy i výrobu, práci a obchod.

Z logiky věci bychom tedy měli své zájmy směřovat na Východ. Ale ne jako vazalové, ale jako suverénní stát, který bude rozumně obchodovat a spolupracovat s těmi, kteří nemají potřebu ovládat a vysávat, protože mají vlastního dost a obchod jim ke spokojenosti stačí. A učit se od nich, jak v krizi obnovit vlastní zemědělství a výrobu pro znovunastavení vlastní nezávislé a nezadlužené ekonomiky.

Ano, i mně to zní jako utopie, ale stojí to podle mého za snahu. Nejde přece o to, co bylo nebo je. Ale o to, co bude…

Helena KOČOVÁ