Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna mimořádně o projednávání státního rozpočtu

Poslanci se opět sejdou mimořádně a rozhodnou ve zkráceném jednání o předlohách, které souvisejí s koronavirovou krizí. Jde o možnost odkladu úhrady sociálních odvodů, posun některých lhůt projednávání návrhu státního rozpočtu 2021 a zjednodušení pravidel pro nákup ochranných zdravotnických prostředků.

Návrh státního rozpočtu na příští rok bude moci vláda dostat podle předlohy zákona až koncem září a Sněmovna koncem října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu v souvislosti s těžko předvídatelným vývojem ekonomiky, kdy jednotlivé předpovědi vyžadují mnohem častější aktualizace. Obdobně byla kvůli povodním posunuta příprava rozpočtu na rok 2003 v roce 2002, uvedla po pondělním jednání kabinetu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zároveň ministerstvo nebude podle ministryně vládě předkládat tzv. předběžný návrh rozpočtu na příští rok. Ten by měla vláda za standardních okolností dostat od úřadu do konce května a schválit do konce června. »V tuto chvíli by to byl velmi nepřesný předběžný rozpočet, který by neodpovídal realitě,« uvedla strážkyně státní pokladny.

»Vzhledem k tomu, že se posun týká pouze hospodaření státu na rok 2021, může to být pro nás akceptovatelné,« řekla našemu listu předsedkyně sněmovních rozpočtářů Miloslava Vostrá (KSČM). Podle ní to má logiku, protože přece jen čísla, predikce, na základě kterých se státní rozpočet bude sestavovat, se stále zpřesňují i tím, jak postupně dochází k rozvolňování některých restriktivních opatření, stejně tak se projeví i dopady zejména na příjmovou a daňovou oblast. »Vláda chce projednávat čísla, která budou přece jen více určitá, a nebude vařit z vody,« dodala Vostrá.

Předsedkyně sněmovních rozpočtářů Miloslava Vostrá (KSČM).

Vostrá: Rozpočet 2021 stihneme projednat do konce prosince

Poslanci mají tedy dostat návrh od vlády místo do 30. září do 31. října. »Sněmovna je schopna se s tímto posunem vypořádat tak, aby státní rozpočet pro rok 2021 byl schválen v prosinci, tedy do konce letošního roku. Budeme samozřejmě muset změnit harmonogram projednávání rozpočtu ve Sněmovně. Zatím připravujeme variantu, jak by probíhalo, pokud by zmíněný posun prošel. To zkrácení by mělo být v harmonogramu upraveno zhruba o 14 dní. Ale upravíme to tak, aby se s tím všechny výbory vypořádaly,« dodala pro Haló noviny předsedkyně rozpočtového výboru.

»Aktuální praxe, kdy by již nyní měla naplno běžet příprava státního rozpočtu České republiky na příští rok, by proto představovala neodpovídající formalistickou zátěž a opakované předělávání rozpočtu. Zcela nepochybně totiž bude v létě a na podzim docházet k zásadním úpravám predikcí, které jsou určující pro reálné stanovení příjmů a výdajů státního rozpočtu,« uvedlo mj. v odůvodnění měsíčního posunu ministerstvo financí.

Za zmínku podle Vostré stojí, že třeba na Slovensku vláda návrh rozpočtu už dlouhodobě předkládá parlamentu do 31. října, postup při jeho projednávání tu tak mají rychlejší.

Návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení předpokládá, že firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předloha má posílit likviditu zaměstnavatelů.

Novela o veřejných zakázkách umožní zadávat veřejné zakázky na dodávky ochranných zdravotnických prostředků proti COVID-19 zjednodušeně. Nebude nutné zjišťovat kvalifikaci dodavatele nebo svolávat hodnotící komisi. Nyní může vláda nakupovat pomůcky mimo režim zákona díky vyhlášenému nouzovému stavu, který však skončí s nedělí.

Ke schvalování jiných předloh, které předložila vláda kvůli koronavirové krizi, se sejdou také senátoři. Na programu mají mj. zákony, které mají zmírnit dopad epidemie koronaviru na kulturu a na sport, odložit EET až do konce roku a zavést státní příspěvek malým společnostem s ručením omezeným.

(ku)