Sestry – hrdinky této krize

V poledne se rozezněly po celé republice kostelní zvony jako poděkování zdravotním sestrám za nasazení a obětavost během koronavirové pandemie a k oslavě Mezinárodního dne zdravotních sester.

Obrovský význam, jaký zastávají v systému zdravotní péče, můžeme vidět především v těchto dnech, kdy se celosvětově potýkáme s nepříznivou epidemiologickou situací v souvislosti s nemocí COVID-19, a jsou to právě sestry, které této nemoci čelí s nejvyšším nasazením v první linii, a tím jenom dokazují, jak je jejich práce důležitá a nepostradatelná.

K mezinárodnímu dni sester pogratulovali i politici KSČM. »Přijměte i mé poděkování a vděčnost za obětavé plnění pracovních úkolů, které zvláště v období koronavirové pandemie je velmi náročné,« vzkázal zdravotním sestrám předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Připojila se i poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. »Poděkování a hluboká úcta jim patří nejen v tento den. Jejich práce je posláním s bezmeznou obětavostí a empatií. Často si sáhnou na dno lidských sil. Pandemie koronaviru je bezprostředně zastihla v první linii,« uvedla Vostrá a připomněla, jak je pro řadu sester a ošetřovatelů těžké skloubit práci a rodinu. »Bez jejich lidského i odborného přístupu k pacientům bychom ty těžké životní etapy jen těžce zvládali. Tak tedy děkuji za práci, která je pro nás velmi potřebná,« dodala Vostrá.

Vděk vyjádřil i předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik. »V tom pracovním náporu, který zažívají, na oslavy asi není čas. Rád bych jim přesto poděkoval za práci a také empatii, kterou nám v případě nemoci věnují. Jejich obětavost v pandemii koronaviru nelze slovy vyjádřit,« uvedl Kováčik.

Slova úcty vyslovila i stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Zdravotní sestry představují v léčbě pacientů nezastupitelný prvek. Jsou přítomny nejen při zrodu nového života, pomáhají zmírňovat utrpení pacientů, ale mnohdy je doprovázejí i při cestě poslední. Jsou nejen zručné a obětavé, ale také vzdělané a empatické,« řekla našemu listu Marková. Upozornila, že jsou to právě sestry, které dnes koronaviru čelí s nejvyšším nasazením v první linii, a tím dokazují, jak je jejich práce důležitá a nepostradatelná. »Patří se jim z celého srdce děkovat, tleskat a zvonit zvony. Samo o sobě to ale nestačí. Pojďme se jim odvděčit především tím, že o jejich dlouhodobě neřešených problémech nebudeme jen mluvit, ale také je skutečně řešit. Jedná se především o často katastrofální nedostatek sester v akutní lůžkové péči, jejich následné přetěžování a vyhoření. Důležité jsou otázky vzdělávání a kompetencí. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na spravedlivé a odpovídající odměňování těch, které tak často nazýváme anděly,« doplnila Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

S osobní gratulací a poděkováním přišel i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. »Protože jsem už párkrát doktora potřeboval a v nemocnici jsem ležel, tak se těmto lidem hluboce klaním a děkuji,« řekl Komínek.

Mezinárodní den sester se slaví každoročně 12. května, k poctě Florence Nightingaleové, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry. Do povědomí se zapsala především jako »Lady of the Lamp« neboli »Dáma s lampou«, kterou si vysloužila za svoji obětavou ošetřovatelskou práci při Krymské válce, kde pracovala v armádní nemocnici v Scutari.

Významně se zasloužila o modernizaci ošetřovatelské praxe a zavedla standardy péče a hygieny, které mimo jiné pomohly rapidně snížit úmrtnost vojáků Krymské válce - ze 40 na dvě procenta. Kromě ošetřovatelské praxe také vydala mnoho publikací, v nichž se věnovala sociálním problémům, záležitostem ovlivňujícím zdraví a mnoho dalšímu. Za svoji činnost obdržela od královny Viktorie Královský Červený kříž a jako první britská žena Řád za zásluhy o britské impérium.

Světová zdravotnická organizace označila celý rok 2020 na počest dvoustého výročí narození Florence Nightingaleové za Rok sester a porodních asistentek. V mnoha zemích tvoří sestry více než 50 % zdravotníků a také více než 50 % nedostatku celosvětové pracovní síly v oblasti zdraví do roku 2030.

