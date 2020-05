Ilustrační FOTO - Haló noviny

I letos přijímačky dvakrát?

Přijímací zkoušky na střední školu jsou pro řadu dětí a jejich rodičů významným životním krokem. Lidovci jsou proto přesvědčeni o tom, že je třeba zachovat jak stávající možnost pro uchazeče vykonat písemný test z českého jazyka i matematiky, navíc by žáci měli mít možnost zúčastnit se přijímacího řízení dvakrát.

Stejně tak by měla podle nich existovat možnost odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení. Proto také připravili novelu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020, který přijala Sněmovna v souvislosti s některými opatřeními týkajícími se koronavirové krize. Přijatý zákon totiž říká, že »jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou«.

»Předpokládaný vývoj koronavirové pandemie a plán postupného rozvolňování umožní uspořádání obou kol. Zároveň vnímáme, že není důvod k omezení demokratického práva na odvolání proti rozhodnutí,« odůvodňují svůj požadavek poslanci KDU-ČSL. Chtějí proto, aby předlohu Sněmovna schválila hned v prvním čtení tak, aby mohla začít platit co nejdříve.

»Záměr, aby se jednotná přijímací zkouška na maturitní obory konala pouze jednou, považuji za správný a neměla bych problém ani s tím, kdyby platil nejen v tomto školním roce. Proto s návrhem KDU-ČSL, která to chce změnit, nesouhlasím,« zdůraznila expertka KSČM pro oblast školství, exposlankyně a také bývalá dlouholetá učitelka Marta Semelová. Podle ní jsou momenty v životě, kdy prostě nelze opakovaně zkoušet, až se dostaví lepší výsledek.

Exposlankyně a také bývalá dlouholetá učitelka Marta Semelová.

»Kromě toho se prokázalo, že rozdíly mezi výsledky jsou nepodstatné, výkon žáka je s minimálními odchylkami u obou pokusů shodný. Pouze to vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu a je to pro školy administrativně a časově zbytečně náročné,« dodala v reakci pro Haló noviny na představu lidoveckých poslanců.

Semelová připomněla, že už při přijímání novely školského zákona, podle které uchazeč může konat přijímací zkoušku na střední školu dvakrát a započítává se mu lepší výsledek, měl tento návrh nemálo kritiků z řad odborné veřejnosti. Nesouhlasila například Asociace středních průmyslových škol, Asociace středních pedagogických škol a další. Lidovci se i pro letošek chtějí vrátit k tomu, co stanoví školský zákon, tj. možnost absolvovat přijímací zkoušku dvakrát.

Neúspěšní by měli mít možnost se odvolat

K formulaci školského zákona se chtějí vrátit i v případě odvolání uchazeče o střední školu proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímací zkoušky.

Skutečnost, že by se neúspěšní zájemci o studium nemohli odvolat, vadí i Semelové. »Tady si myslím, že návrh předložený Jiřím Miholou a dalšími poslanci KDU-ČSL, tedy, aby tato možnost zůstala zachována, je oprávněný. Ponechat rozhodnutí o nepřijetí ke studiu výhradně v rukou ředitele dané školy je podle mě na pováženou a vymyká se jakékoliv kontrole,« reagovala pro náš list Semelová. Důvody žáka, resp. jeho zákonných zástupců, k odvolání, mohou být podle ní různé, mohou se týkat průběhu či výsledku přijímací zkoušky. Nechápe proto, proč by nemohla být tato možnost zachována. »Zrychlení přijímacího řízení není důvodem, jsou i jiné možnosti, jak zrychlení dosáhnout, konkrétně např. zkrácením daných lhůt,« uvedla.

Co však postrádá, je spíš stanovení nepodkročitelné laťky pro přijetí uchazeče o studium. Tvrdí, že tím by se mělo ministerstvo školství zabývat, souvisí to s kvalitou vzdělávání. »Stanovit jednotné přijímací zkoušky, což bylo správné rozhodnutí, a neurčit však přitom tuto laťku, je jako když se vlk nažral a koza zůstala celá,« dodala odbornice na školství z řad KSČM.

Zájem na zrychlení přijímacího řízení je podle předkladatelů novely pochopitelný, ale problém s nedostatkem času způsobený pandemií by se podle jejich názoru neměl řešit tak, že zákon ulehčí práci správním orgánům na úkor práv žáků. Stejně jako Semelová si kladou otázku, jestli kýženého urychlení nelze dosáhnout méně omezujícím způsobem, například zkrácením lhůt či omezením odvolacích důvodů.

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později, tedy 9. června. »Přistoupili jsme k tomu, že bude jeden termín jednotné přijímací zkoušky,« řekl k tomu ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím, že úlevu může žákům přinést prodloužení času pro složení zkoušky o 15 minut u matematiky a o deset minut u českého jazyka. Podle středních škol bude červen hektický, ale zvládnout se to dá. Očekávají však, že se přijímací zkoušky mohou protáhnout až do začátku července.

(ku)