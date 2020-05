Ilustrační FOTO - Pixabay

Premier League se může hrát od 1. června

Elitní sportovní soutěže v Anglii včetně fotbalové Premier League se budou moci znovu rozběhnout bez diváků od 1. června, pokud se bude situace kolem koronaviru vyvíjet podle plánu. Oznámila to britská vláda. Kluby Premier League na videokonferenci vyjádřily touhu dohrát sezonu na vlastních stadionech, nikoliv na neutrálních hřištích.

Padesátistránkový dokument britské vlády stanovuje postupné kroky ve zmírňování opatření, pokud šíření nákazy bude nadále zpomalovat. Na návrat do ochozů si ale příznivci budou muset počkat. "Fanoušci budou moci na stadiony o dost později, přičemž záleží na snížení počtu nakažených," stojí v dokumentu.

Vedení ligy má plán dohrát sezonu na neutrálních hřištích, protože nevěří, že všech 20 stadionů dostane bezpečnostní povolení. Policie a zdravotní složky jsou v celé zemi plně zaměstnány bojem s pandemií. To se ale nelíbí v Aston Ville, Brightonu či Watfordu a také většina ostatních klubů doufá, že o výhodu domácího prostředí nepřijdou.

"Všechny naše kluby samozřejmě preferují hrát doma, pokud to bude možné, ale všichni musíme naslouchat tomu, co nám říkají orgány. Budeme v té debatě pokračovat," řekl britským médiím výkonný ředitel Premier League Richard Masters.

Kluby také na videokonferenci souhlasily s tím, že se smlouvy těch hráčů, kterým končí kontrakt 30. června, prodlouží do konce ročníku. "Pracovali jsme na tom, abychom se ujistili, že kluby dokončí sezonu se stejným kádrem, který měly před přerušením ligy. Shodli jsme se na tom, že hráči mohou prodloužit kontrakty po 30. červnu až do konce ročníku a musí se na tom dohodnout obě strany. Musí se to ale vyřešit do 23. června," konstatoval Masters.

V Premier League zbývá odehrát 92 zápasů. Tabulku vede suverénně Liverpool, jemuž stačí bez ohledu na další výsledky dvě výhry k tomu, aby získal první mistrovský titul po 30 letech.

Jako první fotbalová soutěž v Evropě se po pauze způsobené pandemií koronaviru znovu rozběhne v sobotu 16. května německá liga. O minulém víkendu začala liga na Faerských ostrovech, tamní soutěž ale zahájila nový ročník. Jedinou evropskou zemí, kde se fotbalové dění nezastavilo, je Bělorusko.

(čtk)