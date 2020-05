Vinaři se spojili a prodávají přes internet

Malí a střední vinaři na podporu od státu z programů Covid a Antivirus nedosáhnou, ale víno nemají komu prodávat. Na jejich podporu vzniklo hned několik internetových projektů, do nabídky jejich vína zařazují i internetoví prodejci potravin.

»Základ problému je v tom, že vinaři nemohou být účastníky žádného podpůrného programu, který vláda dosud vyhlásila. Jejich výrobny uzavřené nejsou, takže do práce mohou normálně chodit, samotná práce ve vinohradu nebo ve sklepě jim ale peníze nepřinese, ty přinese jedině prodej vína,« uvedl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Hlavně malá a střední vinařství přitom existenčně závisejí na odběru restaurací a hotelů i na odbytu na pravidelných a oblíbených vinařských akcích.

»V celém Česku se mělo do konce dubna uskutečnit 350 vinařských akcí. Pro malovinaře je to hlavní místo odbytu. I proto teď podporujeme internetový projekt Tvůj vinař, který by měl pomoci s dostupností vína malých vinařství pro zákazníky z jiného kraje,« dodal Nyitray.

Provoz vlastního e-shopu se malým vinařstvím většinou nevyplatí, projekt Tvůj vinař jim umožňuje využít e-shopu společného.

To si vypijeme

Vznikla také iniciativa, nazvaná To si vypijeme, která se snaží přivést milovníky vína k tomu, aby nakupovali vína spíš od vinařů z České republiky než ze zahraničí, a nabízí na ně kontakty.

Nápad, který přivedli na svět farmáři v podobě bedýnek plných čerstvé zeleniny a ovoce, výborně funguje i u vína. Podobně jako ty farmářské nabízejí i vinařské bedýnky zajímavě poskládaná vína více vinařů, která bývají obvykle ještě i tematicky laděná. Ochutnávat tak lze typickou produkci daného regionu, různé zpracování jedné odrůdy více vinaři, vína ověnčená soutěžními úspěchy atd. Navíc jde většinou o vína, která nejsou dostupná běžně v obchodech, a vinaři je v bedýnce nabízejí za výhodnější ceny než za jednotlivou láhev.

Kromě vína samotného si lze nákupem bedýnky nejen rozšířit obzory, ale také podpořit moravské a české vinaře v době, kdy nemohou svá vína prodávat obvyklými způsoby.

Typickou ukázkou jsou vinařské bedýnky spolku vinařů v Pavlově. »Máme v nabídce tři bedýnky – červená vína z Pálavy, ryzlinky z Pálavy a samozřejmě Pálavy z Pálavy. Jedná se vždy o výběr šesti různých vín od našich členů. Bedýnky jsou sestaveny tak, aby představovaly průřez typickými víny a vinařským stylem v Pavlově a jeho okolí,« přiblížil službu Pavel Krška, předseda spolku VINITORES PALAVIENSIS.

Cílem neziskové iniciativy To si vypijeme (#tosivypijeme) je podpořit vztahy zákazníků a vinařů a posílit odbyt českých a moravských vín. Heslo se spontánně šíří na sociálních sítích a znamená, že lidé, kteří jej použijí, upřednostňují domácí produkci vín. Jako poděkování je na samolepkách dávají také mnozí vinaři na kartony při distribuci. Součástí iniciativy je také podpora prodeje vinařských bedýnek jako symbolu jejich spolupráce.

»Za léta intenzivní spolupráce s vinaři s nimi máme osobní vztah. Uvědomujeme si, jak na ně dopadly důsledky všech omezení a chtěli jsme je podpořit. Na prvotní nápad, poskytnout jim samolepky s milým vzkazem pro zákazníky, velmi brzy navázaly další. Zejména proto, že vinaři na každou naši aktivitu reagovali velmi vstřícně a vděčně. Využili jsme opory našeho týmu, ve kterém máme ochotné lidi u oborů od grafiky přes komunikaci, a myšlenku jsme rozvedli do iniciativy. Nyní se snažíme pomáhat vinařům dostat nejrůznější informace o společných bedýnkách, on-line degustacích a užitečných tipech ke koncovým zákazníkům,« popsala vznik iniciativy To si vypijeme zakladatelka Lucie Hotařová z břeclavské rodinné tiskárny Etiflex.

Nejlepší z nejlepších

Pozadu nezůstává ani nejprestižnější kolekce moravských a českých vín – Salon vín. Jde o vyvrcholení naší nejvyšší a největší soutěže vín v podobě sta nejlepších moravských a českých vín pro daný rok. Za normálních okolností tato vína návštěvníci ochutnávají v degustační expozici valtického zámku, ale v době pandemie si musejí vína najít cestu k nim. Salon vína se proto také vydal cestou vinařských bedýnek a připravil tematické výběry – Šampioni Národní soutěže vín, Méně známé odrůdy, Vína se zbytkovým cukrem, Bílý set, Červený set a Výběr hlavního sommeliera.

»Doporučil bych obzvlášť bedýnku nebo výběr vín Šampioni národní soutěže vín. Je to jedinečná šance ochutnat všechny šampiony Národní soutěže vín 2020, tedy šampiona vinařské oblasti Čechy, podoblastí Znojemské, Mikulovské, Slovácké a Velkopavlovické a samozřejmě také absolutního Šampiona. Takovou možnost mají běžně pouze návštěvníci degustační expozice na zámku ve Valticích,« upřesnil hlavní sommelier Národního vinařského centra a Salonu vín Marek Babisz.

Dalšími spolky, které podobné výběry vín nabízejí, jsou třeba Mladí vinaři, kteří mají připravenou Bednu plnou vína, tedy 12 vín od svých členů. Aliance vinařů V8 pro změnu nabízí tzv. Unikátní šestku od členů V8, tedy šest vybraných vín. V neposlední řadě je dostupná Bedýnka 4x3, tedy po třech vínech od čtyř vinařů – Vinařství Krásná hora, Špalek Vinařství, Víno Kadrnka a VÍNO J. STÁVEK.

Uzavření barů a restaurací s cílem zabránit šíření nového koronaviru snížilo celosvětově prodej vína a tržby evropských vinařů mohou klesnout o polovinu. Uvedla to ve svém odhadu Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno

(OIV).

Otázky Haló novin pro Zdeňka Tesaříka (KSČM), starostu obce Tvrdonice

Jako starosta obce ve vinorodém kraji a aktivní vinař pociťujete problémy s odbytem vína »na vlastní kůži«. Jak důsledky pandemie zasáhly váš region?

Hrozny zpracováváme v malé rodinné firmě. S bratrem hospodaříme na třech hektarech, je to spíš naše hobby. Máme úzký okruh zákazníků, většinou dlouholeté známé. Nebojíme se tedy, že bychom víno neprodali. Problémy budou mít ale zejména střední a velké vinařské podniky, které jsou na odbytu vína nezbytně závislé. Ze dne na den se kvůli protikoronavirovým opatřením ocitly nejen bez zahraničních pracovníků, kteří pomáhali ve vinicích, ale také bez zákazníků. Myslím tím zejména restaurace, bary, vinotéky a další. Prodej vína se zcela zastavil. Někteří vinaři mluví o poklesu v odbytu o 80-90 % v porovnání s loňským rokem. Sklady jsou plné vína, nikdo ho ale nechce. Obávám se, že některé firmy budou muset propouštět, případně významně omezit provoz.

Nejde jen o víno. U vás se pořádá i mnoho kulturních, folklórních akcí, podaří se některé zachovat?

Bohužel jsme museli zrušit a přeložit v květnu plánované koncerty skupiny Olympic, IMT smile a také největší folklorní festival v regionu: Podluží v písni a tanci. Plánujeme ho znovu uspořádat příští rok. Nebude se konat ani tradiční Den dětí a také Otevřené sklepy na Podluží. A nad dalšími akcemi samozřejmě visí otazník. Stále nevíme, jaké přesné podmínky bude nutné splnit k jejich pořádání. Především tedy omezení s ohledem na maximální účast návštěvníků. Věříme ale, že brzy tato nejistá doba pomine a zase se zdrávi a v plné síle potkáme se skleničkou vína třeba u cimbálu nebo při hodovém veselí.

Pro malé a střední vinaře je důležitá i »vinařská turistika«. Může podle vašeho názoru letošní sezona, kdy lidé nebudou na dovolenou tolik cestovat do ciziny, nahradit ztráty z doby stavu nouze?

Nemyslím si to, ta nejistota je opravdu velká. Četl jsem nedávno, že až dvě třetiny lidí hodlají letošní dovolenou strávit v Česku bez ohledu na to, zda bude možné vycestovat nebo ne. Samotné zařizování ale nechávají na poslední chvíli, nevědí totiž, co bude. A já tomu rozumím, žijeme opravdu v nelehké době plné obav. Hotely a penziony v regionu měly ještě v únoru na sezonu beznadějně plno, teď jsou zavřené a provozovatelé musejí řešit storno objednávky a počítají ztráty. A pokud se nebudou konat tradiční vinařské, folklórní a další akce, odpadne jedno z nejvýraznějších lákadel, které na jih Moravy táhne statisíce lidí.

Jaká, podle vašeho odhadu, budou letošní vína?

Rád bych měl tu moc, abych dokázal odpovědět na tuto otázku, ale bohužel. Jsme opravdu na samém startu sezony, réva vinná se probouzí po zimním spánku. Těžko tedy odhadovat, je opravdu velmi brzy. Mráz umí vinice spálit ještě v květnu. Pravdou ale je, že i dlouhodobé sucho se začíná projevovat ve vinicích, to i přesto, že vinná réva je suchomilná rostlina a má hluboko uložené kořeny. Věřím, že i letos ale dokážeme zákazníkům u nás i ve světě nabídnout skvělá vína. Rád bych apeloval na všechny, aby prodejem českých a moravských vín podpořili naše obětavé a šikovné vinaře.

Jiří NUSSBERGER

FOTO - archiv