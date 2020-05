Ilustrační FOTO - Pixabay

Dezinfikovala se zevnitř

Středočeští záchranáři na Berounsku vyjížděli k případu seniorky, která z obavy před nemocí COVID-19 vypila dezinfekci. Přípravek u ní vyvolal silné zvracení. Žena skončila v hořovické nemocnici.

Událost se stala před týdnem v domově s pečovatelskou službou. Záchranáři ze Zdic byli přivoláni ke starší ženě, která nekomunikovala a silně zvracela. Personál domova musel ženě pomáhat ze společenské místnosti na pokoj, neboť už nebyla skoro schopna chůze. Z jejího hrnku na kávu byl cítit divný zápach.

»Po vyšetření a zajištění pacientky záchranáři doslova očicháním dospěli k závěru, že se jedná o dezinfekci. Podle pachu pak i určili druh dezinfekce a našli zásobník umístěný nedaleko společenské místnosti, ve kterém byl přípravek Anti-COVID,« uvedli záchranáři.

Pacientka byla i se vzorkem dezinfekce přepravena do hořovické nemocnice. Přiznala pak, že vypila asi 200 mililitrů dezinfekce z obavy před COVID-19 a že se tak chtěla nákaze bránit. Dezinfekci si napumpovala do hrnečku s kávou ze zásobníku. Podle záchranářů by si lidé měli promluvit se staršími rodinnými příslušníky, kteří se bojí nemoci, uklidnit je, případně jim vysvětlit informace v médiích.

(zku)