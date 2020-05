Prezident Miloš Zeman s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Spojme síly v boji proti koronaviru

Epidemie onemocnění COVID-19 způsobená novým typem koronaviru je společnou výzvou pro celé lidstvo. Neexistuje stát, který se dokáže uchránit sám a solidarita a spolupráce je pro mezinárodní společenství teď důležitější než kdy jindy. Jak řekl čínský prezident Si Ťin-pching, jednota a spolupráce jsou nejsilnější zbraní mezinárodního společenství ke zdolání epidemie. Toto jsou slova, se kterými Čína souzní a také se jimi řídí, čímž už významně přispěla světovému veřejnému zdraví.

Po vynaložení značného úsilí se Číně podařilo převzít kontrolu nad epidemií koronaviru. Čína byla první zemí, která ohlásila případy nakažené COVID-19, a první zemí, která se této epidemii postavila. Prezident Si Ťin-pching osobně nařídil rozložení sil a zdravotnický personál neúnavně pracoval na léčení pacientů. Občané celé země spojili síly a přijali nejucelenější a nejpřísnější kontrolní a preventivní opatření, která zahrnovala uzavření desetimilionového města Wu-chanu v provincii Chu-pej, která počtem obyvatel odpovídá celé České republice. Uzavření trvalo od 23. ledna do 8. dubna, tedy po dobu 76 dní.

Snaha Číny o prevenci a kontrolu získala čas pro zbytek světa připravit se na protiepidemická opatření. WHO zastává názor, že rozhodná, pevná a včasná opatření čínské vlády zabránila stovkám tisíc nakažených. Výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Science ukazuje, že důkladná a rychlá preventivní a kontrolní opatření Číny snížila počet nakažených o 96 %. Podle odborníků ze Spojených států, Velké Británie a dalších zemí čínská preventivní a kontrolní opatření úspěšně zabránila řetězci přenosu viru, a získal se tak čas, aby ostatní země stihly zareagovat na epidemii. Počínaje dnem 3. ledna Čína oficiálně a bez prodlení podávala WHO a mezinárodnímu společenství informace. Dne 11. ledna bylo na web nahráno pět celých genomových sekvencí nového koronaviru, které byly k dispozici WHO a světu. Pracovníci Ministrerstva zdravotnictví ČR mi řekli, že tato informace je pro českou stranu velmi užitečná pro včasnou diagnostiku případů.

Čína se aktivně podílí na rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti prevence a kontroly a plně podporuje mezinárodní úsilí v této oblasti. Čína uspořádala téměř sto videokonferencí mezi odborníky ve zdravotnictví z Číny a jiných zemí bezvýhradně pro podporu sdílení zkušeností s prevencí a léčbou. WHO bylo věnováno 50 milionů amerických dolarů a více než 140 zemím a mezinárodním organizacím bylo nebo je stále poskytováno mnoho potřebného zdravotnického materiálu. Dále bylo vysláno nejméně 20 skupin zdravotnických odborníků do 18 zemí a usnadnil se nákup materiálů pro prevenci epidemie v Číně, pro mnoho zemí, regionů a mezinárodních organizací.

Čína i ČR se navzájem podporují v protiepidemických snahách a prohlubují přátelství mezi lidmi obou zemí. Před nedávnem to bylo potvrzeno hlavami obou států během jejich společného telefonního hovoru. V nejhorší fázi epidemie v Číně poskytla všechna odvětví ČR upřímnou pomoc a podporu. Takového přátelství si budeme vždy vážit a pamatovat na něj. Od vypuknutí epidemie v ČR přispívaly aktivně čínské místní vlády, spřátelené organizace a čínské podniky v ČR, přispívali taktéž zámořští Číňané žijící na území ČR. Ke dni 5. května věnovala Čína české straně více než 600 000 masek, 70 000 respirátorů, 2700 ochranných oděvů, 800 ochranných brýlí, jednu termální kameru a další dary jsou momentálně v přepravě. Čína plně spolupracuje s ČR na jejích potřebách a mnoho oddělení, včetně čínského velvyslanectví v ČR, pracovalo neúnavně ve dne i v noci na tom, aby se zajistilo hladké otevření leteckého mostu a včasné zprostředkování více než 50 letadel s potřebným materiálem pro prevenci epidemie. Jsme rádi za jednotu a spolupráci obou stran v boji proti epidemii a doufáme, že obě strany budou i nadále pokračovat v tomto duchu ve výměnách týkajících se různých oblastí a čím dál lépe prospívat lidem obou zemí.

To, co mezinárodní společenství vzhledem k epidemii stále šířící se po celém světě nyní potřebuje nejvíce, je pevná důvěra, společné úsilí a jednotná reakce, spíše než zkreslování skutečností, diskreditace a oslabování mezinárodní spolupráce. Koronavirus je naším společným nepřítelem a všichni jsme na stejné lodi. Pouze pokud spojíme síly, tak dokážeme společně překonat potíže.

ČANG Ťien-min, velvyslanec ČLR v ČR