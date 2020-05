Kdo vlastně porazil nacismus?

Vcházíme do probíhající hybridní války, ve které se lidé moc orientovat nemohou. Tajné služby hrají své překombinované hry. Diplomati asi vědí, ale s milým úsměvem mlčí. Politici tahají za provázky, a tak hrají divadlo na své voliče a dělají vše pro to, aby ovlivnili ve svůj prospěch veřejné mínění společnosti. O kus dál v jiných místech ve stejných časech probíhají opravdové války a zabíjení civilistů a dětí. Ale tohle je daleko, tak se nás to asi netýká. Rezoluce »Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy« vylézá ze svého stínu. Evropský neoliberalismus k tomu používá jím vlastněná anebo ovládaná média a vůbec všechny ostatní prostředky.

Slavíme Den Vítězství, které bylo vítězstvím všech, ale především komunistů. V Československu pod jejich vedením byla největší a nejrozsáhlejší síť ilegálního odboje. V tomto boji proti nacismu bojovali často mladí lidé, řada jich položila život i se svými rodinnými příslušníky. Proto také po válce komunisté vyhráli volby a řada lidí vstupovala do KSČ. Kapitalismus se ukázal jako ten systém, co vede ke krizím, a ty pak řeší tím nejstrašnějším způsobem, válkou. Kapitalismus selhal u tehdejší společnosti jako systém.

Druhá světová válka měla oficiálně 62 537 400 obětí, nepředstavitelné materiální škody. Kdo tedy vlastně porazil nacismus? Kdo anebo co bylo faktorem toho, že dnes můžeme slavit Den Vítězství nad nacismem? Kdo toto vítězství v tomto boji vedl, dokázal svou houževnatostí sjednotit všechny proti zlu? Komunisté. Jestli se dobře pamatuji, zemřelo v urputném boji více než 27 tisíc komunistů. Prokázali schopnost boje nejen proti nacismu, ale také vybojovali lepší, spravedlivější svět bez válek a vykořisťování.

Nesmíme při oslavách zapomínat, že nebýt odhodlanosti komunistů a bolševiků, a kdyby najmutý Hitler a jeho suita, jež měla za úkol genocidu národů, zvítězili, nebyli bychom dnes zde.

Roman BLAŠKO