Ilustrační FOTO - Pixabay

Armáda bude nakupovat

Vláda hodlá, navzdory koronavirové krizi, masivně investovat do vybavení armády. Byla podepsána smlouva na nákup neprůstřelných vest, brzy by se měla kupovat i bojová vozidla pěchoty (BVP).

Ministerstvo obrany podepsalo rámcovou smlouvu s firmou STV Group na pořízení až 47 000 neprůstřelných vest. Ministerstvo za vesty zaplatí až 1,67 miliardy korun včetně DPH. Vláda tím chce pomoci i českému průmyslu, protože STV Group je česká firma. Bude vojákům vesty dodávat do roku 2025, obrana je bude objednávat podle aktuální potřeby, a to ve třech variantách - se zeleným maskovacím vzorem, s pouštním maskovacím vzorem a černé pro Vojenskou policii. Podle ministerstva budou vesty splňovat nejvyšší balistickou ochranu, tedy stupeň čtyři.

Ministerstvo obrany počítá též s brzkým podepsáním smlouvy na nová bojová vozidla pěchoty. Nákup podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO), který nedávno kvůli dopadům koronavirové krize připustil možnost odložení jejich pořízení. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) však odklad není možný, řada nyní provozovaných bojových vozidel pěchoty je nepojízdných. Kupovat se tak bude 210 nových BVP. Ministerstvo obrany by za ně mělo zaplatit asi 52 miliard korun, půjde tak o nejdražší zakázku v historii české armády. Podle Babiše je zakázka na »dobré cestě«, nyní ministerstvo hledá způsob financování. Náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka řekl, že smlouva na BVP by mohla být uzavřena do konce roku. Financování i dodávky nových bojových vozidel by podle současných předpokladů měly být rozloženy na šest let. Ministerstvo nyní osloví tři firmy, které o zakázku soutěží, zda by bylo možné splátky odložit.

Metnar odmítl, že by ministerstvo mohlo nechat zmodernizovat nyní používaná BVP, označil to za slepou cestu, která by nesplnila standardy NATO. Náčelník generálního štábu Aleš Opata zdůraznil, že nyní používané stroje jsou nemodernizovatelné, především kvůli slabému pancéřování.

Nefunkční je také více než polovina používaných děl, upozornil Metnar. I děla tudíž chce armáda brzy kupovat nová, pořídí jich 52. Babiš potvrdil také nákup nových terénních vozů.

»Pokud se potvrdí hospodářské prognózy, české výdaje na obranu by mohly v roce 2021 činit 1,46 procenta hrubého domácího produktu a překročit tak závazek vůči Severoatlantické alianci, který je 1,4 procenta,« řekl Babiš. Rozpočet na obranu na příští rok by měl být 85 miliard korun, letos resort hospodaří s částkou 75,5 miliardy.

Podle Babiše vláda tentokrát v krizi nezvolí strategii, »jako první seškrtáme armádu«, už proto, jak se armáda osvědčila při koronavirové epidemii. Svými silami zajistila chytrou karanténu a pomohla svými kapacitami i s testováním. Za to vojákům premiér poděkoval.

(ste)