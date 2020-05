Ilustrační FOTO - Pixabay

Kanada vrátí pandy

Tři roky před sjednaným termínem chce kanadská zoologická zahrada vrátit do Číny dvě pandy velké, které má v zápůjčce. Kvůli pandemii COVID-19 a jejím důsledkům pro leteckou dopravu má totiž zoo problémy s dodávkami bambusu, kterým se vzácná zvířata živí. Informoval o tom místní server CBC.

»Je to příliš mnoho stresu pro můj tým i pro pandy. Dokážete si představit, kdybychom neměli bambus několik dní?« řekl ředitel zoo v Calgary na západě Kanady Clément Lanthier. »Pandy jedí téměř výhradně bambus. Potřebuji proto dodávky čerstvého bambusu dvakrát týdně,« dodal. Kvůli problémům, které způsobila pandemie COVID-19 v letecké dopravě, nedostávala v poslední době zoo v Calgary bambus pravidelně. Několikrát zahrada dostala i bambus nekvalitní, nebo takový, který značně utrpěl dlouhou přepravou. Takové větve pak pandy odmítaly žrát. »Bambus, který teď dostávají, jim nechutná,« řekl Lanthier. Dospělá panda spořádá až 40 kilogramů bambusu denně.

Kvůli nastalým problémům se zoo nakonec rozhodla vrátit pandí pár Číně předčasně. Peking přitom zvířata původně Kanadě zapůjčil až do roku 2023. Samice Er Shun (Er Šun) a samec Da Mao (Ta Mao) byli v severoamerické zemi od roku 2014. První roky strávili v Torontu, kde přivedli na svět dvě mláďata. Od roku 2018 žijí v zoo v Calgary, která je nyní ale kvůli šíření koronaviru už dva měsíce zavřená. Zoologická zahrada vyzvala kanadskou i čínskou vládu, aby vydaly všechna potřebná povolení pro převoz pand co nejrychleji. Nechat je v Kanadě za současné situace by totiž podle ředitele Lanthiera bylo »příliš velké riziko«.

(čtk)