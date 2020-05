Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM: K obstrukcím se nepřipojíme, ale své si řekneme

Posun termínu předložení státního rozpočtu Sněmovně o měsíc, tj. nikoli do konce září, ale do konce října nepředstavuje pro KSČM problém. Komunisté tento návrh podporují stejně jako názor, že návrh je možné předložit v legislativní nouzi.

Novinářům to řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda dolní komory parlamentu Vojtěch Filip. »Jsme přesvědčeni o tom, že existují důvody, aby se návrh na změnu termínu předložil nyní. Zejména proto, aby ti, kteří teď pracují na opatřeních, která se týkají koronavirové krize, po vyhodnocení byli schopni předložit čísla adekvátní pro skládání státního rozpočtu na rok 2021,« zdůraznil Filip s tím, že tento moment se použil už v roce 2002 pro rok 2003, tedy v době po ničivých povodních v ČR, kdy také vláda kvůli ekonomickým ztrátám požádala o posun termínu pro předložení návrhu rozpočtu. »Máme tu precedens. Jde o to, abychom na podzim jednali o reálných číslech jak dopadů, tak vývoje ekonomiky,« dodal předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda dolní komory parlamentu Vojtěch Filip.

Předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik kvitoval, že vláda dala najevo, že vzhledem k rychlosti rozvolňování krizových opatření, vzhledem k tomu, že čísla vývoje pandemie jsou u nás zatím velmi příznivá, nehodlá požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení stavu nouze. »Je tedy třeba, aby věci, které jsou nutné k projednání, byly ještě projednány nyní. Nebudeme se připojovat k některým obstrukčním praktikám – nekonečná jednání někdy i do noci nepřinášejí nic jiného než pokus o sebepropagaci některých z nás. Ale mlčet nebudeme, svá věcná stanoviska sdělíme,« dodal.

Za růst cen potravin nemohou zemědělci, ale řetězce

Kováčik, který je místopředsedou sněmovního zemědělského výboru a stínovým ministrem zemědělství za KSČM, se na tiskové konferenci vyjádřil také k cenám potravin. »Odmítám situaci, kdy některé druhy zeleniny jsou dražší než některé druhy masa. Ukazuje se, že polistopadová transformace zemědělsko-potravinářského komplexu navázaná na velmi silné přijímání zahraničního zboží na naprosto bezuzdném, naprosto volném puštění zahraničních řetězců do ČR, vedla k závislosti na dovozu, k dramatickému snížení soběstačnosti ve výrobě potravin,« zdůraznil Kováčik.

Poukázal na to, že když ještě nedávno komunisté volali po postupném nástupu k obnovení soběstačnosti alespoň v produktech, které jsme schopni si doma vyrobit, setkávali se s úsměškem. Ta doba je už pryč a řada lidí to už podle jeho slov bere nyní vážně. »KSČM stojí na straně zemědělců, na straně českých, moravských a slezských zpracovatelů. A ze statistického srovnání loňského a letošního roku tohoto období jasně vyplývá, že zemědělci neprodávají své výrobky dráž než loni, a růst cen jde vrub nadnárodních obchodních řetězců,« zdůraznil předseda klubu KSČM. Dodal, že nastal čas, aby občané ČR podporovali svými nákupy české potraviny, které jsou ostatně většinou nejkvalitnější.

Chaos v ošetřovném je třeba rychle zlikvidovat

Stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová se věnovala potřebné úpravě nároku na ošetřovné, o němž se vzhledem k návratu dětí do škol diskutuje. Rodiče v tom nemají jasno, opozice unisono kritizuje vládu za chaos, který způsobila. »Mrzí nás to, co se odehrává, a je vidět, že i v rámci koalice jede doslova PR válka - kdo přijde s lepším návrhem a kdo to bude myslet s rodiči nebo možná se zaměstnavateli lépe. KSČM se odmítá zúčastnit této PR války,« prohlásila.

Problém mají poslanci řešit pozměňovacím návrhem při projednávání návrhu na snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení. Měl by sladit podmínky čerpání ošetřovaného pro rodiče dětí z mateřských a základních škol. Připravovala ho společně vládní koalice. »My nebudeme čekat na koaliční dohodu, jsme připraveni oprášit pozměňovací návrh, který předkládala poslankyně ČSSD Kateřina Valachová minulý týden,« sdělila Aulická.

Podle platného zákona o úpravách zabezpečení kvůli epidemii se počítá s ošetřovným na dobu, »po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii«. Podle Valachové by tak beze změny na ošetřovné neměli nárok rodiče, kteří by potomka do otevřené školky či školy neposlali. Dopadlo by to i na ty, jejichž děti by se nevešly do školní skupiny. Valachová navrhla před týdnem ustanovení doplnit do zákona o ochraně zaměstnanců, jimž firma dluží mzdu. Proti tomuto přílepku byla většina poslanců ANO. Zdržela se většina sociálních demokratů i komunistů a také poslanci ODS, TOP 09 a SPD. Nyní to chtějí vláda i poslanci napravit.

(ku)