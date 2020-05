FOTO - Haló noviny

Lužickou nemocnici bude mít kraj

Ústecký kraj počítá do budoucna s tím, že by se Lužická nemocnice v Rumburku na Děčínsku stala součástí sítě společnosti Krajské zdravotní (KZ), která provozuje pět krajských nemocnic.

Dva roky bude ale provoz v Rumburku podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) ztrátový, pod Krajskou zdravotní se začlení, až bude v kladných číslech. Novým majitelem Lužické nemocnice by se měl stát Ústecký kraj. Vyhrál výběrové řízení, v němž za nemocnici, která zajišťuje lékařskou péči pro 55 000 obyvatel Šluknovského výběžku, nabídl 63 milionů korun.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

»Ve středu přišel dopis od společnosti, co konkurz připravovala, že jsme byli vybráni,« řekl Bubeníček. Následovat bude doplacení ceny, kraj zatím složil kauci 3,5 milionu korun. Převzít nemocnici by měl kraj podle hejtmana k 1. září. Nemocnice by měla přejít pod příspěvkovou organizaci Rumburk, středisko Krajské majetkové. Krajská majetková ještě musí získat certifikát, že může zdravotnické zařízení provozovat. Na základě certifikátu bude moci jednat s pojišťovnami o financování.

Fungovat by měla interna, chirurgie, léčebna pro dlouhodobě nemocné, poliklinika, lékárna a laboratoře. Kraj počítá také s lůžkovou částí a stanovištěm pro sanitky rychlé záchranné služby.

Náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) vyzval zastupitele Rumburku, aby kraji předali pohledávku ve výši zhruba 17 milionů korun. Město je totiž jedním z věřitelů nemocnice. Peníze chce kraj do nemocnice investovat.

O úpadku Lužické nemocnice s poliklinikou rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun, se nepodařilo najít strategického partnera.

(ng)