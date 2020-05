Ilustrační FOTO - Pixabay

Návrh rozpočtu 2021 bude později

Návrh státního rozpočtu na příští rok se kvůli epidemii koronaviru a jejím dopadům na hospodářství posune. Sněmovna vyhověla vládě, přesněji ministerstvu financí, a zrychleně ve středu večer schválila předlohu, podle které kabinet bude moci návrh rozpočtu dostat až do konce září a dolní komora do konce října.

Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení, stojí v důvodové zprávě. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď, uvedlo ministerstvo financí. Návrh zákona proto také stanoví, že ministerstvo při stanovení celkových výdajů návrhu státního rozpočtu a při úpravě výdajových rámců na další léta přihlédne i k očekávanému makroekonomickému vývoji v letošním roce.

Dolní komora odmítla pozměňovací návrh Věry Kovářové (STAN), podle kterého vláda měla dostat návrh rozpočtu do 18. září a Sněmovna do 16. října. Kovářová úpravu hájila jako kompromis, pro změnu harmonogramu pro předložení rozpočtu podle ní není důvod. Tomáš Martínek (Piráti) neprosadil povinnost zveřejnit návrh rozpočtu na internetu současně s předložením vládě. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poznamenala, že návrh je standardně přístupný ve vládní knihovně připravované legislativy. Nad schvalováním předlohy ve stavu legislativní nouze se pozastavil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. »Jsem hluboce přesvědčen, že je to opovrhování právním řádem,« řekl. Schillerová oponovala, že relevantním argumentem je odvrácení hospodářských škod.

Vostrá: Stejné to bylo po povodních v roce 2002

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) připomněla pamětníkům, kterých už sice v současné Sněmovně není mnoho, že v podstatě stejnou procedurou byl připravován a posunut termín i v roce 2002 po povodních na rozpočtu pro rok 2003. »Takže to není nic, co bychom tady dělali v rámci Poslanecké sněmovny poprvé,« dodala. V reakci na některá kritická slova z řad pravicové opozice považovala za férové říci, že pokud tento návrh zákona bude schválen, je připravený návrh změny harmonogramu projednávání státního rozpočtu na rok 2021.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

»Jestli do 30. října budeme mít předložen návrh státního rozpočtu, tak rozpočtový výbor by se zabýval jeho projednáváním před prvním čtením ve Sněmovně v týdnu od 9. listopadu, takže by tam nebylo pět dní, doba delší. A za druhé, pokud jde o první čtení, jen připomínám, že se projednává, jak už zde říkal pan kolega Kalousek, saldo, tzn. příjem, výdej, schodek. Takže to je časově zvládnutelné. A prostor pro jednání ve výborech samozřejmě bude. Takže návrh harmonogramu projednávání je připraven,« zdůraznila Vostrá před poslanci.

Letošní státní rozpočet se kvůli koronavirové krizi už dvakrát měnil. Původně schválený schodek 40 miliard korun vzrost na 200 miliard a následně na 300 miliard korun. Dubnové údaje podle ekonomů naznačují, že deficit bude třeba ještě zvýšit. Letos ke konci dubna stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun. V dosud nejvyšším schodku stát skončil kvůli světové hospodářské krizi v roce 2009, činil více než 192 miliard korun.

V nejnovější dubnové makroekonomické prognóze očekává letos ministerstvo financí pokles české ekonomiky o 5,6 procenta. Příští rok by měla podle úřadu ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta.

Česká národní banka v nové prognóze z minulého týdne očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. Navzdory obnově růstu se ale ekonomika do konce příštího roku podle ČNB nedostane na úroveň před epidemií koronaviru.

Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

(ku)