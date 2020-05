Ilustrační FOTO - Pixabay

Kanalizace zbraní proti druhé vlně?

Švýcarští vědci dokázali zjistit ze vzorků odpadních vod přítomnost koronaviru dokonce i ve velmi malé koncentraci. Vzorky vody odebrané z kanalizace by tak podle nich mohly sloužit jako systém včasného varování před propuknutím nové vlny nákazy v zemích, které uvolňují karanténní opatření, napsala agentura Reuters.

Pokud by systém fungoval, mohly by vzorky odpadních vod upozornit veřejné zdravotní činitele na nový výskyt nemoci COVID-19 dříve, než by ho bylo možné prokázat s pomocí diagnostických testů - možná zhruba o týden, uvedli vědci.

Odpadní vody nelžou

»Odpadní vody nelžou. Za několik hodin se v nich objeví to, co veřejnost vyloučí,« řekl tým vědců pod vedením Christopha Orta ze švýcarského Federálního ústavu vodních věd a technologií.

Vědci Federálních technologických ústavů v Curychu (EHT) a Lausanne (EPFL) uvedli, že sledovací metodu je stále ještě třeba vylepšovat, než bude možné vyvodit rozhodující závěry ohledně koncentrace viru ve vzorcích. Ale předběžné závěry jsou podle nich povzbudivé.

Koktejl tří léků

Pacienti s mírným průběhem nemoci COVID-19 se zřejmě uzdraví rychleji, pokud je jim poté, co se u nich objeví příznaky, podán koktejl tří léků. Vyplývá to ze studie hongkongských vědců, o které informoval lékařský list The Lancet.

Na studii pracovali výzkumníci z šesti nemocnic v Hongkongu a místní univerzity. Třemi testovanými přípravky jsou lopinavir-ritonavir, ribavirin a interferon beta-1b.

Protože vývoj vakcíny bude trvat měsíce, možná roky (podle skeptiků i 3-5 let), vědci se nyní rychle snaží zjistit, zda lze k léčbě použít stávající léky. Studie je předběžnou druhou fází testů. Jejím cílem bylo zjistit, zda léčba funguje, a nikoli určit, zda léčba je lepší než jiné možnosti. Zúčastnilo se jí 127 dospělých pacientů s COVID-19, z toho 86 jich dostalo koktejl tří léků a 41 tvořilo srovnávací skupinu.

Pacienti, kteří dostali léky do sedmi dnů od prvních symptomů, přestali virus vylučovat, což znamená, že byli zdraví a nebyli již infekční dříve, než pacienti ve srovnávací skupině. Podle všeho se jim také dříve začalo dařit lépe a v nemocnici strávili výrazně kratší dobu než srovnávací skupina.

Přípravek lopinavir-ritonavir se používá na léčbu HIV, ribavirin na žloutenku C a interferon beta-1b na léčbu roztroušené sklerózy, reguluje zánět a potlačuje růst virů. Někteří odborníci se již dříve vyjádřili, že interferon by mohl posílit schopnost těla bojovat s novým koronavirem.

Pacienti, kteří dostali koktejl všech tří léků, byli v průměru negativní za sedm dní, zatímco srovnávací skupina za 12 dní. Symptomy u léčených pacientů byly patrné čtyři dny, zatímco u druhé skupiny osm dní.

Stále více studií také tvrdí, že nemalý vliv na mírnější průběh nemoci má všeobecné očkování (v podstatě na cokoli), takže i z tohoto důvodu může být počet obětí COVID-19 v zemích bývalého východního bloku výrazně nižší než na Západě.

Dopady roušek

Před pandemií nosil Adam Friedman, profesor a prozatímní vedoucí katedry dermatologie na Univerzitě George Washingtona, ochrannou roušku nebo chirurgickou masku jen zřídka. Nyní, kdy slouží plné směny v univerzitní nemocnici, ji má na obličeji až osm hodin denně. Výsledek? Tvář má zanícenou jasně červenou vyrážkou, napsal server deníku The Washington Post.

Čistička odpadních vod. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

»Teď jsem dermatolog a dermatologický pacient zároveň,« usmívá se. S vlastními pacienty se sice osobně setkává jen v případě, že jde o naléhavý případ, celý den však tráví se svými kolegy, a proto musí mít neustále roušku. »Jsou hrozně nepříjemné,« dodal.

Nyní se s tím seznámili i mnozí lidé, kteří nosí ochrannou roušku na veřejnosti a často si myjí ruce. Friedman si několikrát denně natírá obličej zvlhčujícím krémem, aby snížil tření mezi kůží a maskou - a toto opatření doporučuje všem.

Biologické brnění

»Jde o vytvoření bariéry,« řekl. »Musíme chránit své biologické brnění. To znamená nepřehánět mytí, především mýdlem, a používat zvláčňující prostředky - ideálně hustší tělové mléko nebo krém, které zvlhčí pokožku, uzavřou vlhkost tam, kde je potřeba, a doplní ochrannou vrstvu navíc před všemi těmi ohavnými věcmi,« dodal.

»Kůže, která je největším orgánem těla, nás chrání před okolním prostředím, ale může se poškodit,« připomněla Dawn Davisová, dermatoložka z Kliniky Mayo. Nadměrnou zátěž příliš často myté anebo pod maskou namáhané kůže přirovnala k nohám, které obujeme do špatně padnoucích nebo příliš těsných bot. Doporučuje proto používat hypoalergenní mýdla a mýt si ruce a obličej v teplé - ne horké - vodě. Osušit nikoli třením, ale jen přiložením lněného nebo bavlněného ručníku, který pokožku nedráždí tolik jako papírový ručník. Davisová také ráda používá zinkovou mast, kterou dobře znají rodiče malých dětí.

Singlrestaurant

V důsledku krize vyvolané nákazou koronavirem hrozí v zemích Evropské unie zvyšování sociálních rozdílů spojené s očekávaným růstem nezaměstnanosti. Kvůli pandemii nejspíš zkrachují i tisíce restaurací, někteří podnikatelé v gastronomii ale naopak rozjíždějí netradiční projekty, pro které byla nutnost společenské izolace inspirací. Jedním z nich je nová švédská restaurace Bord For En (Stůl pro jednoho), která servíruje tříchodové menu vždy jen pro jediného hosta. Stoluje se venku na louce, s výhledem do zeleně, uvedla ve své reportáži stanice CNN.

Restaurace přivítala prvního hosta 10. května a fungovat bude jen přes léto ve Värmlandu, zhruba 350 kilometrů od Stockholmu. V době koronaviru půjde o ideální místo pro gastronomický zážitek - stůl s jedinou židlí pod širým nebem a bez obsluhy. Jídlo se na stůl dostane v piknikovém koši, který po laně sjede přímo z kuchyně… Tak dobrou chuť!

(rom)