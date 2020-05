Ilustrační FOTO - Pixabay

O ošetřovné rodiče nepřijdou

Nárok na ošetřovné zřejmě budou mít dál i rodiče, kteří nepošlou kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných mateřských a základních škol. Předepsané vážné důvody však budou muset uvést v tiskopisu.

Návrh koaličních poslanců Kateřiny Valachové (ČSSD) a Aleše Juchelky (ANO) schválila ve středu večer Sněmovna zrychleně ve vládní předloze o odkladu sociálních odvodů. Předkladatelé tvrdí, že jinak by rodiče o nárok na ošetřovné přišli. Podobné doplnění jako dvojice vládních zákonodárců navrhla do normy o odvodech i Hana Aulická Jírovcová (KSČM). V její verzi chyběla povinnost vyplnit důvody do tiskopisu. Využila návrh, s nímž Valachová přišla před týdnem. O návrhu Aulické se už nehlasovalo, protože předtím prošel návrh koaliční, který podpořilo 98 ze 107 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Aulické však prošel její druhý pozměňující návrh. »Je to vlastně velká pomoc České správě sociálního zabezpečení, především v této době, kdy tlak je na ně značný a zaměstnanci jsou velmi vytížení. Jedná se o elektronizaci zbývajících formulářů. Je jich asi šest, které by mohly být povinné podávat elektronickou formou od zaměstnavatelů od 1. 9. 2020. Tato povinnost už běží pro zaměstnavatele u jiných formulářů. Není to pro ně nic zásadního nebo nějak zatěžujícího, a my jsme přesvědčeni, že to bude jenom ku prospěchu jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení,« odůvodnila svůj požadavek stínová ministryně práce za KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru.

Zaměstnanec by podle přijatého koaličního návrhu ošetřovné pobíral, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti. K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla by měla platit i pro lidi, kteří se starají po uzavření sociálních služeb o starší či postižené členy domácnosti. Zařízení se mají postupně otevírat s omezeními.

Kvůli zavřeným školám stát ošetřovné vyplácí na děti do 13 let i na starší školáky s postižením. Dostávají ho také rodiče dětí ze zavřených školek. Mateřské školy se začínají otevírat. Mladší školáci se pak budou moci do škol vrátit od 25. května. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do tříd po menších skupinkách starší školáci.

Podpora zůstává 80 procent

V podkladech k návrhu poslanci uvádějí, že nyní nejsou stanovena závazná opatření, která by děti z rizikových skupin z výuky vyloučila. »Navrhuje se proto vytvořit podmínky pro to, aby se i rodiče těchto dětí mohli vzhledem k současné epidemiologické situaci sami rozhodnout, zda dítě do školy nebo školky v následujícím období umístí, nebo neumístí, aniž by tím ztratili nárok na ošetřovné,« napsali.

Podpora zůstává 80 procent vyměřovacího základu. Vyplácet se bude nejdéle do konce nynějšího školního roku, tedy do konce června.

Poslanci opozičních stran postup vlády kritizovali. Podle nich nejsou koaliční strany schopné se už několik týdnů dohodnout a udržují rodiče i jejich zaměstnavatele v nejistotě. Způsob otevírání škol a stanovení dosavadních pravidel označovali za chaos.

Ošetřovné kvůli uzavření škol se blíží čistému výdělku. Někteří zaměstnavatelé si stěžují na to, že část pracovníků tak ztrácí motivaci vrátit se zpět do zaměstnání. Navrhovali přehodnocení částky. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro server Blesk.cz zmínil, že koalice dlouze diskutovala o tom, zda by se zase nemělo vyplácet 60 procent základu příjmu jako do konce března. ČSSD snížení odmítala, ve středu se stejně rozhodl i klub poslanců ANO. Předloha nyní míří do Senátu.

Co když se pandemie vrátí?

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo nyní. Poslancům také řekl, že v červnu by se mohli vrátit na bázi dobrovolnosti do základních škol žáci druhého stupně. Mluvil rovněž o otvírání speciálních škol. Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle něj stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd. »Všechny kroky směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, ale aby se soustředilo na oblasti nákazy,« řekl ve Sněmovně.

V červnu budou moci do škol po menších skupinkách starší školáci. Plaga k tomu poznamenal, že tyto děti by se měly aspoň potkat. Už to nebude o vzdělávání, podotkl. Až do konce školního roku by měla být dominantní výuka na dálku, dodal ministr. Od 25. května by se podle něho měly otevřít také speciální školy pro děti s vadami sluchu nebo zraku. V případě dětí s poruchami autistického spektra se vede debata o možném dobrovolném obnovení výuky k 25. květnu, nebo k 1. červnu, řekl Plaga. Upozornil na to, že tyto děti mívají oslabenou imunitu a nemusí být očkované, proto by bylo nutné jasné přání rodičů.

Nejkritičtěji v diskusi vystoupil Václav Klaus ml. (Trikolóra), podle kterého se měly školy buď úplně otevřít, nebo měly zůstat zavřené. »Mezistav k ničemu kloudnému nevede. Přístup ‚kdo nechce, ten nemusí‘ je politika ani ryba, ani rak,« řekl. Plaga zdůraznil, že rozvolnění má nějaká pravidla a neurčuje je on, ale epidemiologové. Martin Baxa (ODS) se přimlouval za zvážení varianty plošnějšího otevření škol. Jan Hrnčíř (SPD) se pozastavil nad tím, že když nejsou školní družiny, rodiče podle něj i tak musejí zůstávat s dětmi doma.

