Krize zdravotní péči neovlivní

Zdravotní péče v ČR nebude podle náměstka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Davida Šmehlíka ovlivněná negativním vývojem ekonomiky. Očekává nárůst peněz do zdravotnictví i v roce 2021.

Řekl to na tiskové konferenci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Veřejné zdravotní pojištění mělo mít pro letošní rok k dispozici zhruba 350 miliard korun. Kvůli pandemii nemoci COVID-19 by se mohlo podle odhadů dostat do schodku až 60 miliard korun.

»Řešíme, jakým způsobem zohlednit dopad COVID-19 na financování poskytovatelů zdravotních služeb, jak nastavíme předvídatelné financování do konce roku a současně probíhá dohodovací řízení o nastavení úhrad pro rok 2021,« uvedl náměstek. Podle něho je pro jednání ještě třeba upravit predikci vývoje příjmů pro příští rok.

Letošní situaci, kdy se výrazně omezila naplánovaná péče v nemocnicích, u praktických lékařů i lékařů specialistů, chce vláda ještě řešit. V současné době jednají nemocnice s pojišťovnami a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přislíbil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by umožnila ještě změnit úhradovou vyhlášku pro letošní rok.

Změna by měla umožnit ponechat nemocnicím peníze v naplánovaných zálohách i přesto, že výkonů udělaly v době epidemie méně, a zároveň přidat peníze nemocnicím, které pečují o pacienty s koronavirem. Kdy vláda novelu zákona projedná, zatím ministerstvo zdravotnictví nesdělilo. Podle dřívějších vyjádření má jít do Sněmovny v týdnu od 25. května ve stavu legislativní nouze.

»Přistoupili jsme k mimořádným stabilizačním krokům, které reagovaly na propad příjmů způsobený dopady nemoci COVID-19 na ekonomiku, která zažila bezprecedentní šok, a došlo k poklesu příjmů veřejného zdravotního pojištění,« doplnil náměstek. Pojišťovny chtějí pro letošní rok použít 42 miliard korun z rezerv.

Další peníze do systému dodá i stát zvýšením platby za státní pojištěnce, tedy nezaměstnané, děti nebo seniory, od června o 500 korun a o dalších 200 korun příští rok. Letos tak do zdravotnictví půjde 19 miliard navíc, celkem za dva roky 53 miliard.

(ng)