Naše medicína patří ke světové špičce

Zdravotnictví je v současné době v první linii, a tak si dovolím i já lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a všem, kteří pomáhají překonat tuto krizi, poděkovat a vyjádřit se pár poznámkami k tématu. Nedávno jsem si s chutí přečetl rozhovor s předním českým klinickým imunologem Ivanem Šterzlem. V něm mimo jiné lékař hovoří o zrušení karenční doby, které bylo podle něj zapotřebí již dávno a současná pandemie je toho jas­ným důkazem. »Obtížně si v té situaci, která nastala, dovedu představit, že by nakažení toto onemocnění šířili z finanční nouze,« říká v rozhovoru. Dlouho se KSČM usilovně snažila tuto asociální reformu z pera Topolánkovy pravicové vlády, která trestala zaměstnance za to, že jsou nemocní, zrušit. A podařilo se. Teď bych chtěl slyšet zastánce tzv. karenční doby. Jak by asi zareagovali na slova předního českého lékaře?

Podle Ivana Šterzla ČR v době pandemie pomohla vysoká proočkovanost naší populace, a to ještě z minulé doby. I díky tomu máme méně obětí i nakažených. Může za to však i vysoká úroveň české medicíny, která se podílí na světovém výzkumu, protože vždy, a zejména za socialismu, patřila ke světové špičce. Jsem zastáncem povinného očkování a doufám, že se zase brzy vrátíme mezi země s více než 95procentní proočkovaností.

Vypadá to totiž, že čím je lidstvo rozvinutější, tím rozvinutější schopnosti mají i nové viry, jako je tento nemilosrdný koronavirus, se kterým se zřejmě budeme muset naučit žít. Proto bych si v závěru dovolil všem popřát pevné zdraví a dobrou imunitu. A těm, co hazardovali či hazardují s lidským zdravím jen kvůli svému vlastnímu prospěchu, bych rád vzkázal jediné: Styďte se!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM