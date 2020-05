Ilustrační FOTO - Pixabay

Maďarsko opět pod tlakem EU i EP

Pokud Maďarsko umisťuje žadatele o azyl v tranzitních zónách u hranic bez zákonného důvodu, porušuje právo Evropské unie. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU, podle něhož se podmínky v zónách rovnají zadržení, ačkoli tam podle Budapešti pobývají běženci dobrovolně.

Nejvyšší soudní instance EU maďarské praktiky zkoumala na žádost tamního soudu. Na ten se vloni obrátila čtveřice běženců z Afghánistánu a Íránu, kteří požádali o azyl v Maďarsku po příchodu ze Srbska. Maďarské zákony však neumožňují udělit ochranný status člověku, který přijde z bezpečné tranzitní země, za niž Budapešť Srbsko považuje. Čtveřice se u soudu domáhala mj. toho, aby označil umístění do tranzitní zóny za nezákonné zadržení. Uprchlíci také chtěli, aby nařídil maďarské vládě obnovit azylové řízení, neboť je Srbsko odmítlo přijmout zpět. Maďarské úřady nařídily po srbském rozhodnutí navrácení do zemí jejich původu.

Soud v Lucemburku konstatoval, že Maďarsko žadatele o azyl de facto zbavuje svobody, neboť tranzitní zónu »nemohou o své vůli opustit ani jedním směrem«.

Röszke a Tompa

Tranzitní zóny u maďarských přechodů Röszke a Tompa jsou zařízení, kde mohou lidé žádat v Maďarsku o udělení azylu. Fungují jako uzavřené tábory přímo u hranic, které lze volně opustit dveřmi jen přímo do Srbska. Z pohledu maďarské vlády jsou uprchlíci v těchto zařízeních dobrovolně. Přes Srbsko se migranti snaží dostat do EU.

Premiér Viktor Orbán. FOTO - Wikimedia commons

Unijní justice také připomněla, že podle unijních směrnic o přijímání a vracení žadatelů o azyl nesmí členské státy nikoho zadržovat bez zákonného důvodu či předchozího úředního rozhodnutí o jeho zadržení.

Nejdelší možná lhůta pro zadržování lidí žádajících o mezinárodní ochranu je přitom podle unijní směrnice čtyři týdny, po jejichž uplynutí musí být propuštěni, připomněl ve verdiktu soud.

O tom, zda v případě žadatelů tyto podmínky maďarské úřady splnily, má podle unijního soudu rozhodnout maďarská justice. Pokud dospěje k názoru, že je zadržování protiprávní, musí nařídit okamžité propuštění či jiný způsob nakládání s migranty, který by nebyl zadržováním.

Autoritářský maďarský premiér Viktor Orbán učinil z tvrdého populistického přístupu proti migrantům jeden z pilířů své politiky.

Nadřazenost práva EU

Soud EU připomněl nadřazenost unijního práva nad zákony členských zemí. Maďarsko se dosud jeho rozhodnutím vždy podřídilo, verdikt do naší uzávěrky oficiálně jeho vláda nekomentovala.

Přivítali jej naproti tomu zástupci nevládních organizací bojující za práva migrantů. »Je to významné vítězství pro všechny, kdo jsou v Maďarsku zavřeni v železných kontejnerech za ostnatým drátem,« uvedla Márta Pardaviová z maďarského Helsinského výboru, který zastupuje žadatele o azyl u soudu.

Demokracie v karanténě

Maďarská vláda má ale další probém. Časově neohraničeným posílením svých pravomocí podle europoslanců porušuje hodnoty Evropské unie a unijní orgány by měly co nejrychleji zjednat nápravu. Většina poslanců se v debatě shodla na tom, že Orbán zneužívá nouzový stav k dalšímu omezování demokracie a svobody projevu v zemi. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová prohlásila, že Brusel bude velmi bedlivě sledovat, zda se vláda v Maďarsku vzdá mimořádných pravomocí, až pomine nouzová situace kvůli koronaviru.

Maďarský parlament koncem března schválil zákon, který dává vládě v době časově neomezeného nouzového stavu možnost vládnout pomocí dekretů. Zároveň stanovuje až pětileté tresty vězení za šíření nepravdivých informací, což umožňuje postihovat i novináře kritické k vládě.

Podle řady europoslanců by měly být Komise i členské státy v přístupu k Maďarsku daleko ostřejší. »Kde jste byli, když byla demokracie v Maďarsku zavřena do karantény? Je čas jednat,« prohlásil poslanec nejsilnějšího europarlamentního klubu lidovců Christophe Hansen. Právě do lidovecké frakce patří poslanci Orbánovy autoritářské pravicové strany Fidesz, která má kvůli obavám části Evropské lidové strany o osud právního státu v Maďarsku dočasně pozastavené členství.

Poslanci druhé a třetí nejpočetnější skupiny socialistů a liberálů volali po tom, aby EK co nejdříve přestala Maďarsku vyplácet peníze z unijních fondů. »Tato vláda by neměla dostávat už ani cent z EU, ani dnes, ani v budoucnu, dokud nebude respektovat hodnoty EU,« prohlásila liberální europoslankyně Ramona Strugariuová.

Další poslanci připomněli případ dvou Maďarů zadržených kvůli informacím, které šířili po sociálních sítích. Jourová podle ČTK prohlásila, že jejich kauzy sleduje.

EU s Maďarskem už více než rok vede řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Europoslanci zvali Orbána i na zasedání, premiér však na výzvu nereagoval.

(rj)