Útočník Hemský uzavřel po zdravotních potížích kariéru

Hokejový útočník Aleš Hemský už se k hráčské kariéře nevrátí. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2005, který naposledy nastoupil 20. října 2017 v dresu Montrealu na ledě Anaheimu, to řekl v rozhovoru pro deník Sport. Hemský se dva roky potýkal s následky otřesu mozku a následně jej při pokusu o comeback trápily potíže s kyčlí.

O konci kariéry měl v podstatě jasno už loni na konci léta. "Pořád to bylo takové jo a ne, až jsem pochopil, že se s koncem definitivně musím smířit. Nikde jsem to nevyhlašoval, nic nesvolával, to nikdy nebyl můj styl. Jen jsem uvnitř sám sebe věděl, co nastává," řekl Hemský Sportu.

Aleš Hemský. FOTO - Wikimedia commons

V sezoně 2017/18 stihl jen sedm zápasů. Bývalý hráč Edmontonu, Ottawy a Dallasu sehrál v NHL 845 zápasů a připsal si 572 bodů za 174 branek a 398 asistencí. V play off přidal ve 43 duelech za sedm gólů a 14 přihrávek.

"Když jsem se tenkrát po Montrealu dostával z otřesu mozku, myslel jsem si po čase, že jsem v pohodě, trénoval jsem a chtěl se vrátit. Do NHL už asi ne, ale do Evropy mě to lákalo. Anebo úplně domů," uvedl pardubický odchovanec.

"Věřil jsem, že se do toho dostanu, ale postupem času jsem zjistil, že na tom moc dobře nejsem. Musel jsem vyhledat odbornou pomoc, pár lidí mě tady v Americe dávalo do kupy. Trvalo skoro dva roky, než jsem se z potíží vyhrabal. A když už jsem věřil, že se mi návrat vydaří, ozvala se kyčel. Doktoři tvrdili, že neodehraju víc než dvacet procent zápasů. Došlo mi, že to je konečná," doplnil Hemský, který žije v Dallasu.

Účastník tří mistrovství světa a dvou olympijských her má ve sbírce vedle triumfu z Vídně také bronzové medaile z olympiády v Turíně v roce 2006 a ze světového šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách o šest let později. V roce 2005 získal i extraligový titul s Pardubicemi. Kanadská televizní stanice TSN jej zařadila na začátku května do třetí formace historického týmu Edmontonu po bok Leona Draisaitla a Connora McDavida.

(čtk)