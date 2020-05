Ilustrační FOTO - Pixabay

Olympiádu prý spasí jen vakcína

Olympijské hry v Tokiu byly přeloženy na příští rok, ale o jejich konání i v novém termínu se stále silněji pochybuje.

Vše zahájil profesor univerzity v Kobe se specializací na infekční onemocnění Kentaro Iwata, napsala agentura Associated Press (AP). V polovině dubna prohlásil, že je velmi pesimistický ohledně konání her příští rok v Tokiu. »Abych byl čestný, nemyslím si, že by se olympijské hry mohly za rok konat. Musely by být splněny dvě podmínky: kontrola nemoci COVID-19 v Japonsku a taktéž kontrola po celém světě.« Pokud jde o kontrolu v Japonsku, Iwara ji prohlásil za možnou, pokud ale posuzuje kontrolu ve světě, nedomnívá se, že ji lze zajistit. Země disponují různým zdravotnickým vybavením a úrovní zdravotní péče, různými způsoby testování, často nedostatečnými, takže počet nemocných, kteří nebudou vůbec zjištěni, a to i v případě smrti pacienta, bude zvláště v rozvojových zemích vysoký.

Iwata rovněž řekl, že je vůbec pesimistický ke konání her v dosavadním formátu s tisícovkami sportovců a statisíci diváků soustředěných na jednom místě. Kdyby rapidně ubylo sportovců a byl zakázán vstup divákům, dali by se účastníci denně kontrolovat pomocí testů. I to by však bylo zvládáno jen těžce. »Takže prakticky není možné pozvat sportovce z celého světa na stovky sportovišť, když řada států pandemii nejspíš nezvládne,« řekl Iwata.

Předseda organizačního výboru her Joširo Mori se v půlce dubna vyjádřil diplomaticky, potvrdil svou »rezervovanost« ohledně her. Koncem dubna prohlásil, že 23. července až 8. srpna 2021 je nejzazší termín pořádání her: pokud by se OH za rok v létě konat nemohly, musely by být zrušeny. Mori to prohlásil pro deník Nikkan Sports.

Druhá vlna

Začíná se také mluvit o druhé vlně choroby COVID-19. Ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Robert Redfield dospěl k závěru, že »přijde na podzim a bude silnější, než ta současná«. Smísí se prý s počínající chřipkovou sezonou. Vědec upozornil, že už nyní se bude dát pozorovat souběh chřipky s COVID-19 na jižní polokouli, kde začíná zima a s ní chřipková sezona. Severní polokoule má tak určitý náskok, bude moci čerpat ze zkušeností z jihu. Nicméně soustředění lidí z celého světa by příští rok mohlo v Tokiu odstartovat druhou vlnu »značných« rozměrů.

Ohrožen je i Peking

Profesor edinburgské univerzity Dovi Sridhar řekl agentuře AP, že olympiádu by zachránila jedině vakcína, pokud se ji podaří vyvinout. »Všechno závisí na vakcíně,« prohlásil a dodal. »Jednak by musela být k dispozici, jednak by jí musel být dostatek, aby se obyvatelstvo dalo proočkovat.« Jde o běh na dlouhou trať, po úspěšném vývoji obvykle následují klinické testy, které netrvají měsíce, ale i roky. »Takže mám dojem, že se příští rok budeme muset bez olympiády obejít,« zní profesorova předpověď.

Není ohroženo jen Tokio, ale také zimní olympiáda v Pekingu. Ta má začít v únoru 2022, tedy půl roku po odloženém Tokiu. »Jen spolehlivá vakcína dokáže vytvořit individuální imunitu, bez ní nezbývá než olympiádu zrušit, což by byl případ Tokia, či odložit, což by mohl být případ Pekingu,« uvedl profesor.

Co s gigantismem?

Co se však stále častěji označuje jako obecný problém, představuje gigantismus ve sportu. Netýká se jen olympiády, i když té asi nejviditelněji, ale všech divácky oblíbených sportů. Doktor Ali Khan z nebraské univerzity soudí, že pokud bude »farmaceutický komplex schopen řešit problém vakcíny či pilulky, daly by se velké akce zvládnout«. Otázka zní, proč vlastně. Soustředit na jedno místo 11 000 sportovců, následně 4000 paraolympioniků, k tomu jejich trenéry a podpůrné týmy na malém prostoru olympijské vesnice prostě představuje zdravotní riziko. Zájmy zisků zde evidentně vítězí. Mají však i své poražené. Už začíná dohadování japonské vlády s Mezinárodním olympijským výborem, kdo bude hradit náklady na odložení tokijské olympiády. Japonci do her investovali 5,6 miliardy dolarů ze svého rozpočtu, tedy od daňových poplatníků. Dodatečné výdaje se odhadují na další dvě až šest miliard. Vláda v Tokiu je hradit nechce.

(pe)