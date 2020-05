Ilustrační FOTO - Pixabay

Nebezpečný omezený pohyb

Omezení svobody pohybu zavedené v řadě zemí kvůli šíření koronaviru může vést ke 20% nárůstu případů domácího násilí, protože oběti jsou uvězněny doma se svými trýzniteli, předpověděla OSN. Varovala také, že pandemie COVID-19 bude mít na ženy »katastrofální dopad«.

Každé tři měsíce omezených možností vycházet z domova mohou mít za následek dalších 15 milionů případů domácího násilí oproti normálním podmínkám, uvádí Fond OSN pro otázky populace (UNFPA). Z mnoha zemí už přicházejí zprávy, že krizové linky pro oběti zneužívání zažívají nebývalý nápor a zároveň sociální pracovníci a dobročinné organizace mají kvůli karanténě na úrovni celých států omezený přístup k obětem izolovaným doma. »Pandemie prohlubuje nerovnosti a milionům žen a dívek nyní hrozí, že nebudou moci plánovat mateřství a chránit svá těla a zdraví,« uvedla šéfka UNFPA Natalia Kanemová.

Výzkumníci předpovídají, že 44 milionů žen ze 114 zemí, kde mají lidé nízké a střední příjmy, mohou přijít o přístup k antikoncepci, což může vést k milionu neplánovaných těhotenství. Taková situace podle nich nastane, pokud svoboda pohybu i rozsah poskytovaných zdravotnických služeb budou omezeny po dobu tří měsíců. Pokud by opatření trvalo půl roku, mohlo by oproti plánům přijít do jiného stavu sedm milionů žen.

»To jsou velmi realistické scénáře,« varoval Ramiz Alakbarov, zástupce šéfky UNFPA Kanemové. Vlády jednotlivých zemí proto odborníci prosí, aby neupozaďovaly reprodukční zdraví obyvatel a služby související s plánováním rodičovství. Odborníci také varují, že prohlubující se chudoba způsobená globální ekonomickou krizí může vést rodiny k tomu, aby své dcery provdávaly dříve. Bojí se také, že kvůli hospodářskému propadu může přijít vniveč úsilí zabránit svatbám dětí a ženské obřízce.

(čtk)