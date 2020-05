Ilustrační FOTO - Pixabay

Další uvolnění opatření, epidemie je pod kontrolou

Hromadné akce, včetně těch ve vnitřních prostorách, budou od 25. května povoleny až pro 300 osob. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, limit se od 8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000, oznámilo ministerstvo zdravotnictví.

Tisícové akce, jako například hudební festivaly pod širým nebem, v létě však nebudou. I tak jde o další uvolnění, které ještě před pár týdny vláda neočekávala. »Ještě před Velikonocemi bychom si netroufli ani uvažovat o tom, že bychom mohli pustit tak velké akce,« řekl na tiskové konferenci ministerstva epidemiolog Rastislav Maďar.

Poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá další vlnu uvolnění uvítala. »Všichni jsme zajisté rádi, že se život vrací k normálu. Přesto je třeba být opatrný a určitá pravidla striktně dodržovat. Zodpovědnost je na každém z nás. Nechceme přece ohrozit sebe ani své okolí,« uvedla Vostrá.

Podle ní je celá zkušenost koronavirové krize v zásadě pozitivní. Češi ukázali solidaritu, disciplínu a krizi zvládli. »Návrat k běžným pracovním povinnostem, dětí do škol a mateřských školek, je jasným důkazem zvládnutí této hrozivé pandemie. Máme i dostatek zkušeností, jak v případě takto neočekávaných ataků do budoucna postupovat. Naším největším přáním je, abychom je v budoucnu nepotřebovali. Tento prožitý pandemický atak probudil empatii a soudržnost, která jasně prokázala, že lidé jsou ochotni si vzájemně pomáhat a já věřím, že tomu tak bude i nadále,« řekla našemu listu Vostrá.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vládě rychlejší uvolňování opatření umožňuje dobrá epidemiologická situace. »Pokud by stoupalo reprodukční číslo nebo počet pacientů v nemocnicích ve vážném stavu, tak je na místě přemýšlet o nějakém zbrzdění. Ale počty pacientů v nemocnicích klesají,« uvedl ministr. Podle Maďara se budou příští týden znovu hodnotit data o epidemii, zatím vše vypadá dobře. Případné zhoršení samozřejmě může znamenat i obnovu omezení.

Maďar doplnil, že jsou sice nově povoleny rizikovější provozy, jako jsou šatny, obchodní centra či velké akce, ale nedoporučuje je navštěvovat rizikovým osobám, tedy seniorům nebo chronicky nemocným.

Epidemiologové ohlásili nejvyšší denní nárůst počtu nových případů nemoci COVID-19 za měsíc - 82. Podle ministra ale nárůst nesouvisí s pondělní vlnou uvolnění opatření, která byla přijata k omezení epidemie. Podle něj je příliš brzy na to, aby se projevila, protože inkubační doba nemoci je až 14 dní. Nové případy přibývají víc například v Praze nebo v Ostravě, kde se nakazilo již jedenáct horníků OKD, v Praze celá jedna stavební parta. O pozastavení nebo odkladu uvolňování by se podle ministra mělo uvažovat v případě, že by nových případů denně nebyly desítky, ale stovky. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je také důležité, že se nové případy netýkají rizikové skupiny nad 65 let.

Vostrá se také neobává, že by vláda ztrácela nad epidemií kontrolu. Mnohem závažnějším problémem podle ní je, že mnoho lidí přestalo se zdravotními problémy chodit k lékaři, z obavy, aby se ve zdravotnických zařízeních nenakazili. »Lékaři varují, že pandemie omezila návštěvy pacientů s dalšími nemocemi. U některých to může znamenat přímé ohrožení na životě. Nikdo z nás by neměl hazardovat se svým zdravím,« varovala Vostrá.

Ministerstvo také zveřejnilo podrobné podmínky pro nově otevřené provozy, jako jsou restaurace, hotely, nemocnice, obchodní centra a letní tábory. Podrobně o nich informujeme na str. 4.

Od začátku epidemie se do čtvrtka nakazilo nemocí COVID-19 v ČR 8351 osob, z nich se už 5241 vyléčilo a 293 pacientů s nemocí zemřelo. Aktuálně se s nemocí potýká 2817 lidí. Více než sto nemocných přibylo naposledy poslední dubnový den. Za poslední týden nepřekročil denní přírůstek šedesátku, ve čtvrtek bylo případů 82.

