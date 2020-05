Ilustrační FOTO - Pixabay

Do Chorvatska prý bez problémů

Čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na COVID-19. Stačí jim prokázat rezervaci ubytování. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek to řekl Radiožurnálu.

Ministerstvo podle Smolka zjišťuje další detaily o potřebných náležitostech u chorvatské strany. »Úřady ještě nedaly podrobnosti. Ale na vstup do země by měla stačit už pouhá rezervace ubytování,« řekl.

ČR v pondělí chystá videokonferenční jednání o podmínkách cest do Řecka, plánované otevření hranic se Slovenskem a Rakouskem by mohla komplikovat epidemiologická situace v Německu, které s Rakouskem plně otevře hranice 15. června.

Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam v roce 2018 přijelo 813 000 českých turistů.

Smolek v rozhlasovém vysílání řekl, že čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů a totéž platí pro rakousko-slovinskou hranici. Tam bude potřeba předložit rezervaci na ubytování v Chorvatsku, protože Slovinci na své území vpustí jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu, uvedl náměstek.

(ste)