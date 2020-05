Největší argentinský meteorit El Chaco se zatím ukradnout nepodařilo, i když to zloději už zkusili.

Nebeské pole. Podivné místo na Zemi

Před dávnými lety se na oblast daleko od velkých argentinských měst snesl z nebe déšť nespočetných meteoritů, které pokryly plochu 15 x 70 kilometrů, napsal zpravodajský server Worldcrunch.

Meteority, které napadaly do provincií Chaco a Santiago del Estero, jsou pozůstatkem 840 000 kilogramů vážícího meteoritu, jenž vybuchl v naší atmosféře. To se stalo před zhruba 40 000 lety a dodnes tato oblast, známá jako Campo del Cielo (Nebeské pole), zůstává jedním z nejpodivnějších míst na Zemi; holým a vyprahlým. Ale díky nezvykle vysokému výskytu meteoritů se toto nijak lákavé místo v posledních desetiletích stalo magnetem pro vandaly a pašeráky. Ti tu hledají vesmírné kameny, jako by to bylo zlato, a pak je prodávají na černém trhu za ceny, které se ke kurzu zlata blíží.

Čím dál víc násilí

Zaměstnanci Vědecko-vzdělávacího parku v Gancedu v provincii Chaco říkají, že gangy zlodějů klidně přijedou do parku, vykopou kameny a naloží je na nákladní auta, aby je odvezli. Mají na to všechen čas na světě, protože tato oblast je rozlehlá a vědci ji navštěvují jen jednou za měsíc. Vědci obviňují obyvatele žijící v blízkosti parku nebo na jeho okrajích, že se na těchto krádežích spolupodílejí. »Myslí si, že mohou na prodávání meteoritů zbohatnout,« řekl Carlos Cerrutti, geolog pracující ve vědeckém parku. Odborníci ani nevědí, kde byly kameny vykopány. »Některé leží na povrchu, jiné jsou pod zemí,« vysvětlil Cerrutti. »Mohou používat detektory kovů, aby je dostali ze země.« Ať tak, nebo tak, většina zlodějských akcí je podle něj úspěšná. A starosti mu dělá i to, že zloději jsou čím dál tím násilnější. Několikrát kradli také přímo v muzeu v parku - například loni v květnu. Hlídač později řekl, že lupiči byli ozbrojeni noži. Přijeli v noci, svázali ho a odešli se dvěma meteority vážícími 25 kilogramů a třetím 18kilovým. K jednomu z nejodvážnějších, byť neúspěšných pokusů o krádež došlo v roce 1990, kdy se zloději pokusili odvézt 37,4 tuny těžký aerolit (kamenný meteorit) El Chaco, který je největším z argentinských meteoritů a je pokládán za druhý největší na světě.

Kameny mizí

Nicolás Goldberg, umělec, který používá meteority při své práci a pomohl označit stovky kousků pro muzeum v parku, uvádí, že celníkům se podařilo zabavit asi 400 kusů, když se pašeráci pokusili nelegálně je vyvézt do světa přes Uruguay nebo Paraguay. Ale většina kamenů jednoduše zmizí. Astronomická asociace Chaka věří, že v posledních letech bylo z provincií Santiago del Estero a Chaco ukradeno více než šest tun úlomků meteoritů. Podle Alejandra Lópeze, astronoma a výzkumníka argentinské státní agentury CONICET, zároveň došlo ke »globalizaci černého trhu s meteority«. Argentinské vesmírné kameny mají vysoký obsah niklu, díky čemuž jsou podle něj značně ceněné. Sběratelé je chtějí získat, aby si je mohli vystavit, jiní používají zlomky meteoritů k výrobě šperků.

Zkorumpovaní obyvatelé

Sběratelé platí místním obyvatelům, aby jim pomohli se k meteoritům dostat. A to má na obyvatele »korumpující účinek« a budí v nich dojem, že díky prodeji kamenů zbohatnou, uvedl Mario Vesconi, prezident Astronomická asociace Chaka. Meteority v Campo del Cielo jsou siderity, tedy metalické, které jsou vzácné - takových je jen pět procent meteoritů na světě. »Když si lidé uvědomili, že tyhle malé ‚kousky kovu‘ mohou mít cenu stovek nebo tisíců dolarů, během pár let nikomu nezůstal na ranči nebo poli jediný kousek,« dodal Vesconi.

Na internetu je spousta webových stránek nabízejících prodej meteoritů. Jednu z nejznámějších vede aljašský geolog Eric Twelker, který prodává úlomky z celého světa včetně provincie Chaco. Podle jeho stránky může kus vážící kilogram a víc vynést zhruba 1000 dolarů (asi 23 400 korun) - a také návštěvníkům radí, jak se dostat do Campo del Cielo. Obě provincie i stát Argentina sice přijaly zákon, podle něhož jsou meteority nalezené v Argentině součástí národního kulturního dědictví, krádeže ale pokračují. »Zákony nejsou ani v nejmenším účinné - a jakmile tyto předměty překročí naše hranice, skončí v naprosto legálních prodejních kruzích v dalších zemích,« dodal Vesconi. Podle geologa Cerruttiho každá krádež představuje ztrátu cenných vědeckých informací. »Zatím jsme nezjistili, jak k onomu dešti meteoritů před 4000 lety došlo. A když zloději park vyčistí, ani na to nepřijdeme. Všechny vědecké údaje budou pryč,« varoval.

(ava, čtk)

FOTO – commons.wikimedia.org