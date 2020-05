Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo zveřejnilo pravidla

Ministerstvo zdravotnictví včera zveřejnilo podrobné podmínky pro provozy, jejichž činnost bude uvolněna od pondělí 25 května. Týká se to zejména nemocnic, restaurací, obchodních center a hotelů.

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. »Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení,« řekl včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce. Pokud je to možné, měly by se návštěvy uskutečnit venku nebo ve vyčleněných prostorách. Na vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena paravánem nebo podobnou přepážkou.

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Restaurace, hospody, noční kluby či diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23.00 a 6.00. Občerstvení budou moci v této době prodávat přes výdejové okénko. Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromažďování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.

Provozovatelé dále musejí bránit přeplnění vnitřních prostor, v případě nutnosti mají vytvořit koridor ohraničený například barevnými páskami pro pohyb hostů. Upřednostňována by měla být nadále bezkontaktní platba namísto hotovostní.

Pro mytí a oplachování nádobí je doporučená teplota vody 60 stupňů Celsia. Personál by si měl pravidelně mýt ruce, minimálně jednou za hodinu a pokaždé, když bude v kontaktu s přepravními bednami, dokumenty od dodavatelů či platebními kartami.

V obchodních centrech nebudou moci ani po 25. květnu, kdy se v nich otevřou restaurace, fungovat dětské koutky, odpočinkové zóny a další prostory, kde by se mohli lidé shlukovat. Provozovatelé obchodních center budou muset dohlížet na dodržování povinných rozestupů mezi lidmi a zákaz shlukování. Všichni budou muset povinně nosit roušku, s výjimkou konzumace jídla a nápojů.

V hotelech a dalších ubytovacích zařízeních bude možné jídlo dále podávat formou bufetů. Měla by u nich ale být obsluha nebo by měly nabízet jednoporcová jídla. V hotelech bude nutné dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla. Pro hosty budou muset být k dispozici materiály s informacemi o opatřeních a požadavcích. U bufetové nabídky by měl být informační stojan s vymezením rozestupů nebo koridoru. Pečivo by mělo být podáváno individuálně, omáčky či dresinky by měly být jednoporcové. Stůl musí personál prostřít až po usazení hostů.

Ve veřejných prostorách hotelů a dalších ubytovacích zařízeních, jako jsou recepce, chodby či konferenční místnosti, musí být mezi personálem a hosty dodržována dvoumetrová vzdálenost. Na recepci se doporučuje instalace plexiskla. Pera, tužky, klíče či přístupové karty musejí být po každém použití dezinfikovány, případně vyměněny. Provozovatelé mají dát přednost bezkontaktnímu elektronickému přihlášení k pobytu. V pokojích je před ubytováním nového hosta nutné zajistit kromě běžného úklidu také dezinfekci vypínačů, klik, ovladačů nebo telefonů. Pokud je použita klimatizace, měl by být zvolen režim s omezením recirkulace vzduchu. Žádoucí je také časté větrání prostor.

Ve vozech taxi musí být zajištěna dezinfekce na ruce, doporučené je instalovat přepážku mezi zákazníka a řidiče. Řidič i klient musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest. Podle provozovatelů už některé taxislužby začaly průhledné zástěny mezi řidiče a zákazníky instalovat.

Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, povinné jsou dvoumetrové rozestupy.

Vláda zveřejnila i hygienické požadavky na letních táborech, které se budou moct uskutečnit od 27. června. Vyžadovat se bude důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i ostatních účastníků akce, a dále zvýšený zdravotní dohled na táboře. Účastníci tábora by měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Mimo areál tábora by děti měly nosit roušky. Pořadatelé táborů by měli nastavit pravidla pro jejich výdej, obměnu a ukládání. Nejlépe by se podle ministerstva měly používat roušky jednorázové. Děti by neměly cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště a bazény, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů.

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Mluvčí České rady dětí a mládeže (ČRDM) Soňa Polaková řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků, takže limit není zásadní. Také předseda ČRDM Aleš Sedláček řekl, že domluvené limity jsou pro pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů.

(ste)