Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. FOTO - Wikimedia commons

Lavrov žádá obnovu památníku

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že bude nezbytné obnovit památník sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, a to na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993.

V televizi RBK označil za »dětinské« české vysvětlování, že o odstranění Koněvovy sochy rozhodl na místní úrovni »jakýsi starosta«.

»Navíc jsme do poslední chvíle věděli a česká strana nám to potvrdila: památník byl v záznamech českého ministerstva obrany. A najednou, když jej odstranili, nám stydlivě říkají: Víte, nebyl v našem vlastnictví, byl ve vlastnictví u toho starosty,« řekl Lavrov. To, co se stalo, je podle ruského ministra »nepřijatelné«. Čeští diplomaté podle něj při nadcházejících jednáních budou muset »velice vážně vysvětlovat a vysvětlit, jak se chystají situaci napravit«, protože závazky stále platí a pomník musí být obnoven.

(čtk)