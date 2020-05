Ilustrační FOTO - Pixabay

Studie potvrdila nakažlivost koronaviru už před prvními příznaky

Vir Sars-CoV-2 muže nakažený člověk přenést na jiného ještě předtím, než se u něj projeví první příznaky nemoci covid-19. Potvrdili to němečtí vědci ve studii, kterou otiskl odborný časopis The Lancet Infectious Diseases. Podle expertů to znamená komplikaci ve snaze pandemii utlumit.

Vědci podrobně zkoumali první případy výskytu koronaviru v Německu před čtyřmi měsíci ve skupině nakažených z bavorské firmy na výrobu autodílů Webasto. Vir do firmy zavlekla jejich čínská kolegyně během služební cesty.

Vědecký tým kolem Merle Böhmerové z bavorského zdravotního úřadu, Udo Buchholz z Institutu Roberta Kocha a Victor Corman z berlínské nemocnice Charité zjistili, že v nejméně jednu ze 16 zkoumaných osob nakazil infikovaný člověk ještě v době, kdy se u něj neprojevovaly žádné příznaky. To možná platí pro dalších pět případů.

V nejméně čtyřech případech nakazil jeden infikovaný ostatní v den, kdy se příznaky právě začaly projevovat. To tohoto časového období možná spadá dalších pět případů, napsali autoři studie.

To, že nakažlivost je vysoká už před výskytem prvních příznaků nebo krátce poté, znamená podle vědců obrovskou výzvu, pokud jde o opatření proti koronaviru. "Globální zastavení covidu-19 možná bude obtížně dosažitelné," vyvozují vědci.

