Francis Gary Powers a jeho syn

Prvního května 2020 tomu bylo 60 let od sestřelení amerického letadlo U2, které pilotoval Garry Powers, nad územím Sovětského svazu.Jeho syn navštíví 1. května 2020, v rámci akce kterou organizuje Nadace Železná opona bývalé úložiště atomových zbraní v Mníšku pod Brdy.

V listopadu 2015 jsme po předpremiéře filmu Most špionů v pražském kině Světozor předávali synu Powerse s kolegou Vladimírem knihu šéfa naší Vědeckotechnické rozvědky (VTR) Věroslava Sobka »Pomohli jsme sestřelit Powerse«. Jeho další kniha »Přežil jsem totalitu« už má na zadní stránce foto Garyho z našeho pražského setkání. Uvádím některé detaily, jak k sestřelu došlo.

Sestřelení amerického rozvědného letadla U-2

Píše se 1.květen 1960. V Moskvě na tribuně Mauzolea stojí celé politické vedení země v čele s Nikitou Chruščovem, který se zanedlouho chystá na setkání s představiteli USA. V jednu chvíli za ním na tribunu přibíhá čtyřhvězdičkový armádní generál a něco mu vzrušeně šeptá do ucha.

Chruščov rázně mávne pravou rukou, generál zasalutuje a odbíhá vyplnit rozkaz nejvyššího představitele supervelmoci. V ten okamžik, nehledě na připravovanou významnou zaoceánskou návštěvu, dává pokyn sestřelit americký rozvědný letoun U2, který v té době ve výšce 20 km už přelétl Čeljabinsk a podle letového plánu »Grand Slam« měl pokračovat na Severodvinsk, Murmaňsk a přes severní cíp území Finska a Švédska na norskou základnu, v moment pokynu se blížil z pákistánské letecké základny do oblasti Sverdlovska. Byl to již další přelet U2 s kvalitní fotografickou aparaturou, která zaznamenávala nesmírně citlivé vojenské oblasti SSSR.

Velící stanoviště protivzdušné raketové obrany státu urychleně stahuje z prostoru všechna civilní i vojenská letadla, až na dvě na cíl vyslané stíhačky MIG 19, které se nestihnou s dostřelu raket vytratit. Baterie raket země - vzduch dostává povel k sestřelu narušitele. Střelami se nešetří, vždyť akci sleduje vrchní velitel stojící na Mauzoleu.

Prolog

Počátkem roku 1960 Američané získali informace, že v Plesecku na severozápadě SSSR probíhá výstavba odpalovací základny mezikontinentálních balistických raket. Z této oblasti by rakety SS-6 mohly ohrozit severovýchod USA včetně Bostonu, New Yorku a Washingtonu. Asi po čtyřměsíční pauze prezident USA Eisenhower schválil přelety špionážního U2 v termínu duben 1960. Problémem však byla nadcházející pařížská konference na nejvyšší úrovni svolaná na 16. květen 1960, po níž měla v červnu následovat Eisenhowerova návštěva SSSR.

Trasa dubnového průzkumného letu měla vést napříč celým SSSR. Po startu z Péšávaru měl U-2 letět nad Stalinabadem, Čeljabinskem, největším sovětským zařízením na výrobu jaderných zbraní ve Sverdlovsku, nad předpokládanými základnami balistických raket v Jurji a Plesecku, poté nad ponorkovou loděnicí v Severodvinsku a námořní základnou v Murmansku. Přistát měl v norském Bodo. Let vyžadoval nejlepší letadlo i nejlepšího pilota.

Pilot Garry Powers. FOTO - Wikimedia commons

Powers byl připraven ke splnění úkolu, ale počasí mu nepřálo. Pro zdar průzkumného letu bylo nutné, aby nad celým SSSR panovala jasná viditelnost. Když termín 25. dubna uplynul, prezident byl požádán o prodloužení lhůty. Vzhledem ke světelným podmínkám nad severně ležícím Pleseckem mohla být tato lokalita fotografována pouze mezi dubnem a počátkem září, přičemž v tomto období bývalo jen několik jasných dní v měsíci. Pokud by Pleseck nevyfotografovali nyní, mohla by pařížská konference a Eisenhowerova návštěva v Moskvě zpozdit let natolik, že by už meteorologicko-světelné podmínky nevyhovovaly. Prezident Eisenhower nakonec souhlasil s 1. květnem 1960 jako s posledním přípustným datem.

Dne 27. dubna se počasí konečně zdálo být příznivé a Powers s pomocným personálem vyrazili do Péšávaru. Průzkumný let měl odstartovat v 6:00 následujícího dne zrána. Powerse a náhradního pilota probudili již ve 2:00, ale téměř vzápětí se počasí zhoršilo. Totéž Powers podstoupil následujícího jitra, ale počasí se opět zhoršilo, tentokrát na celých 48 hodin. Teprve v neděli 1. května, v poslední možný den, se obloha vyjasnila natolik, že let mohl být proveden.

Když Powers překročil sovětskou vzdušnou hranici, zjistil, že počasí je horší, než očekával. Před ním se rozprostíral celistvý příkrov oblačnosti. Asi po hodině a půl letu zahlédl první trhliny v mracích. Letoun se mírně odchýlil od kursu a Powers učinil opravu. V hloubce pod sebou spatřil stopu patřící sovětské stíhačce MIG 19. Nyní věděl, že Sověti jeho U-2 sledují.

Jakmile U-2 dosáhl Tjuratamu, mraky se opět rozplynuly. Oblast s odpalovacími rampami zakrývalo několik velkých cárů bouřkových mračen, ale okolní území bylo vidět jasně. Pak se opět zatáhlo. Když se po třech hodinách letu oblaka začala rozestupovat, Powers pod sebou uviděl město. Za použití palubního radiokompasu zaměřil nejbližší sovětskou radiostanici a opět opravil svůj kurs. Asi 80 km jižně od Čeljabinsku se mraky konečně protrhaly a Powers spatřil zasněžené vrcholky Uralu.

V tom okamžiku Powersovi vypověděl autopilot. Nyní ho čekal obávaný úkol řídit ručně. Viditelnost už však byla dobrá a letoun se blížil k polovině trasy. Powers se proto rozhodl, že se nevrátí, ale že poletí dál.

U-2 se blížilo ke Sverdlovsku ve výšce 21 600 m, když ho zachytil další sovětský radar. Za U-2 navíc vystartoval prototyp stíhačky Su-9, která se nacházela teprve ve fázi testů a nebyla ani vyzbrojena. Přelétávala ze sibiřského výrobního závodu do Běloruska. Rozkaz zněl- »zničit cíl taranem«. Letec šel na jistou smrt. Zničit cíl taranem na takové výšce bez výškové kombinézy, bez kyslíkové masky... Pilot Su-9 však Američana pro velkou rychlost svého letadla M2 nedokázal objevit a navíc byl 8 km těsně před cílem kvůli vystřeleným raketám stažen. Předtím za letadlem Powerse odstartovaly i dva plně vyzbrojené pohotovostní MiGy 19, ale se svým maximálním dostupem 19 800 metrů na U-2 nedosáhly..

A pak se to stalo. Powers dokončil zatáčku o 90 stupňů a nalétával nad svůj další objekt k fotografování. Do palubního deníku zapsal, že po něm zahájila palbu baterie SA-2. Jedna střela explodovala nízko za letadlem. Powers zahlédl oranžový záblesk. Tlaková vlna otřásla pravým stabilizátorem. U-2 se ještě chvíli držel v rovnováze, ale poté se stabilizátor odlomil, letoun se převrátil na záda a ulomila se mu křídla. Powers se snažil vysoukat z rotujícího trupu. Nemohl spustit destrukční systém letadla. Ve výšce 4500 metrů

Sověti netušili, že se jim už U-2 podařilo sestřelit. Piloti MiGů 19 sice viděli explozi, ale mysleli si, že střela minula cíl a poté se automaticky zničila. Padající trosky U-2 naplnily obrazovky radiolokátorů signály, ale Sověti se domnívali, že se jedná o staniolové pásky vypuštěné z U-2 k rušení radarů. Nejméně tři rampy SA-2 pokračovaly v palbě - údajně bylo vypuštěno celkem čtrnáct SA-2. Jedna střela zasáhla MIG a zabila pilota nadporučíka Sergeje Safronova. Pilot druhého MIGu zkušený kapitán Boris Ajbazjanov , když to viděl, provedl prudké klesání se zatáčkou o 180°, což je protiraketový manévr... a vyvázil. Krátce po zasažení prvého MIGu bylo potvrzeno sestřelení U-2.

Vyprávění syna

Gary Powers junior je sympaťák od pohledu. Má živé oči, rád dává najevo emoce, zvláště smích. Na svého otce je hrdý, ale dokáže si poslechnout i argumenty prostistrany. Když začne vyprávět příběh svého otce, dokáže ho podat tak vzrušeně, že máte pocit, jako by ho vyprávěl poprvé a ne bezpočtukrát.

»Otec uviděl oranžový záblesk. Odpadla mu zadní část letadla a ve spirále se po křídle začal řítit dolů. Po zásahu raketou se nestačil katapultovat, neboť byl při výkrutu letadla na záda z kabiny vymrštěn. Stačil ale otevřít padák a přistát na stepi. To mu zachránilo život. Kdyby se katapultoval, byl by nejspíš zařízením instalovaným na pokyn CIA usmrcen. Nepotřebovali, aby se živý americký pilot výzvědného letadla dostal do rukou Sovětů.

Postupně se odpoutal a vysoukal z kabiny, odpojil kyslíkovou hadici a z výšky 15.000 stop vyskočil na padáku. Krátce po dopadu byl zadržen, zatčen a obratem předán KGB.«

Sověti uvádějí, že byl sestřelen raketou na první pokus…

»Otec se pohyboval ve výšce kolem 21 km a bylo na něj vystřeleno celkem 14 střel, z nichž jedna explodovala poblíž ocasní části a poškodila ji. Ve stejnou chvíli byl sestřelen sovětský pilot letadla MIG, který ho pronásledoval a nebyl schopen dostat se z ohrožené zóny. Všechno se stalo, ráz, naráz. V hlavním vojenském muzeu v Moskvě jsou vystaveny jak trosky letadla U2, tak letadla MIG. Byl jednoznačně sestřelen sovětskou střelou v kódu NATO SA-2e Guideline SA2, v ruském názvosloví se střela nazývá S-75 M3 Volchov. Všechny ostatní teorie, včetně střetu s UFO, jsou nesmysly,« tvrdí syn legendárního letce.

Doplňme, že Chruščov po Powersově sestřelu zrušil jejich státní návštěvu. Američanům neřekl, že pilot je živý a oni podle toho i reagovali a udělali si pořádnou mezinárodní ostudu.

