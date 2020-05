Obama kritizoval americké lídry, boj s virem podle něj nezvládají

Bývalý americký prezident Barack Obama nezvykle ostře zkritizoval vedení Spojených států, které podle něj jednoznačně nezvládá boj s koronavirovou pandemií. Ve slavnostním projevu k absolventům univerzit Obama řekl, že "představitelé státu už ani nepředstírají, že mají (situaci) pevně v rukou", uvedla agentura AP. Obama ve své řeči nikoho nejmenoval, podle médií ale mířil zejména na svého nástupce v Bílém domě Donalda Trumpa.

Bývalý americký prezident Barack Obama. FOTO - Wikimedia commons

"Více než cokoli jiného tato pandemie konečně úplně zrušila představu, že lidé, kteří nás vedou, vědí, co dělají," řekl Obama studentům v sobotním on-line přenášeném projevu. "Dělat to, co se nám líbí, co je výhodné, co je jednoduché - tak přemýšlejí děti. Bohužel i spousta takzvaných dospělých, včetně těch s prestižními tituly zastávajících důležitá místa, pořád přemýšlí tímto způsobem - a proto je teď všechno vzhůru nohama," dodal exprezident.

Ačkoli ve své kritice byl Obama nekonkrétní, většina médií ji pochopila jako výpad proti prezidentu Trumpovi. Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová v reakci uvedla, že "Trumpova bezprecedentní reakce na koronavirus zachránila životy".

List The New York Times upozornil, že Obamovo rozhořčení je velmi netypické, protože exprezident se po odchodu z úřadu držel povětšinou v ústraní, do politických sporů se nezapojoval a otevřené kritice prezidenta Trumpa se vyhýbal. Podle agentury AP může Obamovo vystoupení naznačovat i to, že se hodlá více zapojit do předvolební kampaně, v níž se bude Trumpovu znovuzvolení snažit zabránit demokratický kandidát Joe Biden.

Minulý týden do médií unikla nahrávka soukromého telefonátu bývalého prezidenta s členy jeho někdejší vlády, v níž Obama mluvil o obavách z ohrožení právního státu v USA a reakci Trumpovy administrativy na pandemii nemoci covid-19 označil za "absolutní chaotickou katastrofu". Trump pak na tiskové konferenci Obamu obvinil ze spáchání zločinu, neupřesnil ovšem z jakého.

Spojené státy postihla nákaza koronavirem v absolutních číslech nejhůře na světě: v zemi se podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) infikovalo už přes 1,4 milionu lidí, 87.315 z nich zemřelo. V přepočtu na obyvatele na tom ale Spojené státy z hlediska počtu mrtvých už tak špatně nejsou, horší situace je v některých evropských zemích, hlavně v Itálii, Španělsku a Británii.

(čtk)