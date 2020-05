Ilustrační FOTO - Pixabay

V Česku v posledních měsících navzdory dopadům šíření koronaviru roste zájem o fotovoltaické instalace na střechy domů. Vyplývá to z dat dotačních titulů ministerstev životního prostředí a průmyslu, které má ČTK k dispozici, a z vyjádření firem. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvedlo, že v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je od ledna do května v tomto segmentu patrný téměř dvojnásobný meziroční nárůst počtu podaných žádostí.

Jejich počet proti stejnému období loni vzrostl z 954 na 1792, celková požadovaná částka z 100,3 na 223,8 milionu korun. "Dlouhodobě se uvádí, že jedna investovaná koruna z veřejných peněz v rámci programu NZÚ přinese další tři koruny soukromých investic. Přímo v případě fotovoltaiky se zájem o dotace pohybuje na úrovni 500 až 600 milionů korun ročně. Důležité je, že tento program se během období pandemie nijak nezastavil," řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Zvýšený zájem registruje také ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) během třetí výzvy pro fotovoltaické systémy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). "V případě tohoto programu a výzvy je rostoucí trend dán jednoznačně skutečností, že žadatelé postupně finalizují zpracování žádostí a příloh k žádosti o podporu. Výzva byla vyhlášena na konci roku 2019, tedy tento trend lze za běžné situace očekávat. Je však více než pozitivní, že jej krize neovlivnila negativním směrem," uvedl náměstek MPO pro evropské fondy Marian Piecha. K 5. květnu ministerstvo evidovalo 139 žádostí za 840 milionů korun.

Trend potvrzují také firmy ČEZ a S-Power, které patří k lídrům trhu. "Od začátku roku jsme na střechy rodinných domů nainstalovali o 50 fotovoltaik víc než za stejné období loni. Pomáhala navíc i letošní teplá zima, takže se naši montéři prakticky nezastavili. Statistiky žádostí v programu OP PIK navíc ukazují, že nadále roste zájem i o solární instalace na střechách firem," sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Jednatel společnosti S-Power Energies Jaroslav Šuvarský uvedl, že aktuální situace zájmu překvapivě i pomohla, protože řada lidí díky karanténě získala čas na to, aby dořešila dlouho odkládané projekty. "Změny nás ale teprve čekají, nastupující ekonomická krize může ovlivnit kupní sílu, takže ze současného růstu se nedá odhadnout, jak se bude vyvíjet zbytek roku," podotkl. V nejzákladnější nabídce S-Power MINI nabízí firma podle svého webu zájemcům sestavu za 120.000 Kč s tím, že polovinu pokryje dotace.

S-Power podle Šuvarského zaznamenal za leden až duben meziroční nárůst počtu objednávek i hodnoty uzavřených smluv. "Zatímco počet objednávek ve srovnání s rokem 2019 stoupl o deset procent - nyní evidujeme za první čtyři měsíce 500 uzavřených smluv, u jejich peněžního objemu je nárůst mnohem výraznější, celých 46 procent. Za leden až duben 2019 činila hodnota smluv 88 milionů korun, zatímco ve stejném období letos to bylo 128,5 milionu korun," uvedl Šuvarský. "Potvrzuje se tak trend uplynulých let - lidé jsou ochotní investovat do obnovitelných zdrojů víc peněz. U fotovoltaik to znamená, že preferují bateriové systémy," dodal.

(čtk)