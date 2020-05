Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jordánský král připouští konflikt

Pokud Izrael začne naplňovat svůj plán anexe židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu, povede to ke střetu s Jordánskem.

V rozhovoru zveřejněném německým týdeníkem Der Spiegel to řekl jordánský král Abdalláh II.

Nevyloučil, že takový krok ohrozí izraelsko-jordánskou mírovou smlouvu z roku 1994. Izraelská vláda, která složila přísahu, chce o případné anexi začít jednat v červenci. Hodlá rozšířit izraelskou svrchovanost na osady a také na údolí řeky Jordán.

Na otázku, zda by Jordánsko v takovém případě vypovědělo mírovou dohodu s Izraelem, král odpověděl: »Nehodlám vydávat prohlášení a hrozby a nebudu připravovat podmínky pro konfrontaci. Promýšlíme ale všechny možnosti a úmluvy s mnoha evropským zeměmi a mezinárodním společenstvím.« Ti, kdo (v Izraeli) chtějí řešit konflikt s Palestinci v podobě pouze jednoho státu, tedy ne dvou, jak předpokládaly minulé dohody, podle Abdalláha nechápou důsledky a neumí si představit, co se může stát, pokud se zhroutí palestinská samospráva. »V regionu to povede ke zhoršení situace, k chaosu a k radikalizaci,« dodal Abdalláh.

Jordánský král Abdalláh II. FOTO - Wikimedia commons

USA coby hlavní spojenec Izraele se k plánu anexe staví tak, že je to věc Izraelců. Mluvčí ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová řekla, že by anexe měla být projednána v širším kontextu přímých mírových rozhovorů. Dodala, že USA oceňují, že Jordánsko s Izraelem uzavřelo mírovou dohodu, a že si přejí, aby se vztahy obou zemí posílily. Z arabských států mírovou smlouvu s Izraelem uzavřel kromě Jordánska jenom Egypt. Izraelská média upozorňují, že zejména pokud by Izrael dospěl k anexi údolí Jordánu, tedy hraničního území s Jordánskem, poznamenalo by to diplomatické i bezpečnostní vztahy s královstvím a mohlo by to ohrozit i mírovou smlouvu.

O věci v pátek jednali také ministři zahraničí států EU. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell pak sdělil, že ministři stále podporují vyjednání dohody založené na existenci dvou států - Izraele a Palestiny. Všichni by se měli vyhnout jednostranným akcím a musí být dodrženo mezinárodní právo, dodal. Země EU se přitom neshodly na plánu potrestat Izrael za případnou anexi části palestinského Západního břehu Jordánu; část ministrů navrhovala připravit možné postihy, některé státy včetně ČR to však nepodpořily. Borrell prohlásil, že evropský blok chce nadále usilovat o to, aby si Izrael své plány rozmyslel.

(čtk)