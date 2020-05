Ilustrační FOTO - Pixabay

Budou nás cvičit spolky k obraně státu?

Stát bude podporovat spolky, které připraví občany na obranu státu. Počítá s tím novela zákona o zajišťování obrany České republiky, kterou v pondělí pravděpodobně projedná vláda. Ministerstvo obrany by vybraným spolků mohlo pomáhat finančně i třeba bezplatným zapůjčením nemovitostí nebo vybavení.

Zpracovatelé zákona ve svém návrhu uvádí, že spolky, církve či náboženské společnosti mají často dobře organizovanou členskou základnu a mají k dispozici i dobré materiální i odborné zázemí. Zákon je ale nemotivuje k tomu, aby se v době míru zapojily do přípravy občanů na obranu státu.

S jejich povinným zapojením se v současné době počítá až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Dokument ale upozorňuje, že není jasné, jak by stát v takovém případě zvládl občany připravit. Musel by totiž k tomu v jednu chvíli vyčlenit velké množství profesionálů, které by ale pravděpodobně zároveň potřeboval ke své obraně. Navíc by podobná příprava byla velmi náročná časově. Ministerstvo obrany zároveň podotklo, že stát nemá k dispozici žádné informace o tom, jak jsou jeho občané k obraně připraveni.

Novela zákona chce vytvořit systém, ve kterém by se lidé dobrovolně připravovali na obranu státu už v době míru. Již dříve ministerstvo uvedlo, že by se do něj mohly například zapojit střelecké spolky, radioamatéři, spolky zabývající se zdravovědou či sebeobranou nebo třeba kynologové. Ministerstvo by vedlo rejstřík těchto spolků a pomáhalo jim finančně, materiálně i metodicky. Mělo by zároveň k dispozici seznam jeho členů. Při odvodech by pak mohlo přihlédnout k jejich schopnostem a znalostem, a mohlo je tak lépe zařadit na vhodná místa.

Roční náklady na celý systém by měly být 275 milionů korun. Na samotnou přípravu lidí k obraně státu půjde 200 milionů, dalších 75 milionů bude příspěvek na výkon státní správy pro samosprávu.

(ste)