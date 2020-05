První místopředseda poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

KSČM upřednostňuje princip vzájemné dohody

První místopředseda poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip vystoupil v nedělním pořadu Partie televize Prima a CNN Prima NEWS moderátorky Terezie Tománkové. První otázka směřovala, zda se chystá Česká republika přizpůsobit otvírání hranic a cestování, anebo se bude držet raději větší opatrnosti při rozvolňování pandemického stavu v návaznosti na bezpečnost, ochranu a testování při otevření hranic některých okolních států.

Filip reagoval tím, že opatrnost je jistě na místě, ale na druhou stranu rozhodující kritérium by mělo být také to, pokud se situace vyvíjí dobře. Nemělo by se v tom případě oddalovat rozvolňování nouzového stavu. Uvedl také, že je trvale v kontaktu s oborníky, osobně podrobnosti konzultuje s ředitelkou krajské hygieny Květoslavou Kotrbovou a že KSČM vždy vyzívala k opatrnosti, pokud jde o takzvané pendlery, tedy občany, kteří pracují za hranicemi. Ne vždy se přitom prý setkal s pozitivním ohlasem, ale na druhou stranu pro Jihočeský kraj to byl zásadní zdroj nákazy, takže bylo důležité, aby kontroly probíhaly a dobře fungovaly.

»Pokud se ta situace uklidňuje i v dalších zemích, jsem za to rád. Nakonec návrat k normálu považuji za důležitý. To znamená, že i rozvolnění o týden dříve, co jsme my dohadovali s vládou, tedy okolo termínu 25. či 17. května byl pro nás zásadní a rozhodující. Brali jsme v potaz, že každý den je pro ekonomiku významný. Kompromis 17. května, který jsme nakonec uzavřeli s vládou, je podle mého soudu důležitý. Nakonec i sama vláda začala rozvolňovat rychleji. Jediné, co mě mrzí na vládě, že nebyla schopna reagovat na to, jak uvolnit školy. Postup, kdy školy jsou na dobrovolnosti, se mi zdá trochu nepřiměřený současnému stavu. Pokud chceme uvolňovat ekonomiku, musíme také poslat děti do školy,« uvedl Filip.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) pak ocenil především disciplinovanost našich občanů v reakci na nouzový stav a s porovnáním s okolními státy. Předseda SPD Tomio Okamura reagoval na stanovisko Evropské unie k rozvolňování slovy, že Evropská unie jenom kritizuje, ale nijak nepomůže, a přidal k tomu, že je nepřijatelné, aby se studentům termínově překrývaly maturity a příjímací zkoušky.

Návrh ministryně Maláčové

Na otázku, jak se staví k návrhu vázat platy ústavních činitelů na výši minimální mzdy, jak v uplynulém týdnu navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), Filip odpověděl, že komunistům vadí navázání na minimální mzdu. KSČM od roku 1998, kdy poprvé předložila takovýto návrh, chtěla naopak vázat platy ústavních činitelů na to, aby se vyvíjely v souladu s ekonomikou. To znamená, jestliže ekonomika klesá, tak ať klesá mzda i ústavním činitelům, jestliže bude stoupat tak ať také tuto křivku kopírují mzdy ústavním činitelům.

Klub KSČM je podle Filipa připraven o tomto jednat, ale nikoliv o tom, že bude tento návrh navázán na minimální mzdu. KSČM vybrala od poslanců a krajských zastupitelů přibližně 450 tisíc korun, které se rozdělí mezi ústeckou nemocnici, nemocnici v Olomouci a nemocnice ve Zlínském kraji. »To jsme se dohodli s odbory ve zdravotnictví, protože chceme podpořit ty, co byli a jsou v předních liniích. Takže nejenom chceme jednat, ale zde je vidět, že už děláme zcela konkrétní kroky,« konstatoval Filip.

Odstoupení ministra Petříčka

Otázka současných napjatých vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou byla obsahem dalších dvou třetin tohoto pořadu. Nejdříve oslovený ministr Zaorálek je rád, že česká diplomacie by prý ráda, kdyby se našlo diplomatické řešení. Dále Zaorálek potvrdil, že pokud jde o památník se sochou maršála I. S. Koněva, tak ten je majetkem Magistrátu hlavního města Prahy a obvodní úřad Prahy 6 má tento památník se sochou pouze ve své správě.

Což potvrdil i Filip a řekl: »Já myslím, že v každé zahraniční politice platí, že existuje princip vzájemné dohody. Já považuji odstranění sochy maršála Koněva z památníku za protiprávní a rád bych ocitoval článek z tohoto zákona: bod 1. b) vymezení pojmů, že Ruské válečné hroby, místa na území České republiky, kde jsou pochováni občané Ruska, nebo občané bývalého SSSR, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí, zahrnujíc hroby jednotlivců i hroby hromadné. Hřbitovy nebo jednotlivé části hřbitovů. Jakož i pomníky, mohyly a památníky.«

Jednobarevní legionáři nejsou

Do odpovědi předsedovi Filipovi skočila moderátorka s tím, že socha Koněva přece není válečný hrob a rychle otevřela otázku pomníků českých legionářů v RF. Filip přesto trvá na tom, že odstranění sochy maršála Koněva je protiprávní. Dorážející moderátorce také potvrdil slova pro ruská média, že pozitivně vnímá nepostavení pomníku legionářům s odůvodněním, že to místo, kde má být pomník Legionářům vztyčen, je skutečně kontroverzní. Doslova řekl: »Je to místo, kde došlo opravdu k excesům, které ti vojáci občas dělají. Proto stojím za tím, aby stál památník jen v některých městech, ale zase v jiných se mi to jeví, že to prostě není vhodné. On ten pochod Českých legionářů totiž nebyl jednobarevný.«

Generál Buňačenko. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Filip potvrdil, že pro Krasnuju zvězdu uvedl, že v české společnosti sílí fašizující tendence a že někteří lidé v České republice podporují neonacismus, a jestli je pravdou, že za toto nese odpovědnost náš šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). »Tady se staví pomník vlasovcům i přesto, že pod vedením generála vlasovců Buňačenka bylo v Saint-Lô zabito více než pět set civilních obyvatel. Podle mne byl Buňačenko právem popraven jako fašistický, nebo profašistický zločinec, který bojoval na straně Hitlera, a to, že byl nejdříve na západní frontě, potom byl na východní frontě, vůbec neznamená, že osvobozoval Prahu. On neosvobozoval Prahu, jemu šlo o to, aby jeho armáda prošla do amerického zajetí. Buňačenko byl fašista a bojoval na straně wehrmachtu,« připomněl Filip a dodal, že na české straně bylo 370 tisíc obětí, ať už to byli partyzáni, vojáci, odbojáři či civilní obyvatelé. »A my se teď u nás chováme tak, že se vlastně klaníme těm, kteří popravovali naše občany. Ministr Petříček podepsal společné prohlášení s dalšími ministry, ve kterém se postavil právě na stranu těch, kteří opravdu byli na straně fašistických sil,« dodal Filip a pokračoval slovy, že pozice České republiky přece není v tom, aby se stavěla na stranu těch, co staví třeba v Litvě profašistické pomníky.

K tomu Okamura dodal, že není dobré vlasovce adorovat, neboť on sám byl na pietním aktu v obci Zákřov, kde vlasovci provedli masakr na civilních obyvatelích. Následně Okamura přednesl cynické citace Winstona Churchilla na adresu jiných národů s tím, že také neodstraňujeme jeho sochy.

Filip na závěr na adresu snah o jeho odvolání z funkce 1. místopředsedy sněmovny řekl, že vždy hájí zájmy České republiky, a dodal, že nemůže pominout to, že naopak někteří čeští politici podporují neofašistické tendence. »Pamětní deska vlasovcům je toho jasným důkazem,« uzavřel.

(brom)