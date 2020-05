Ilustrační FOTO - Pixabay

Nouzový stav skončil

O půlnoci v ČR skončil nouzový stav, který vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásila 12. března. Trval 66 dní. I po skončení stavu nouze budou v zemi platit některá bezpečnostní opatření. Místo krizového zákona však budou platit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Stále lidé mají povinnost nosit mimo domov roušky. Do 25. května také zůstává omezen provoz vnitřních prostor restaurací či zoologických zahrad, zavřena budou ubytovací zařízení či sauny. Ministerstvo zdravotnictví může nadále regulovat provoz škol a omezovat provoz hromadných akcí, restaurací či ubytovacích služeb.

Kabinet podle krizového zákona také zakázal vycestování obyvatel ČR do ciziny, toto omezení zrušil koncem dubna. Na nouzový stav je nyní vázán též vstup cizinců do ČR, i ten ale bude od pondělí upraven jiným nařízením. Kontroly na hranicích budou zatím podle ministerstva vnitra platit do 13. června. Češi, občané EU nebo třetích zemí, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, se ale musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus. Zrušení, ale i možné prodloužení kontrol závisí podle vnitra na vývoji epidemiologické situace a na okolních státech. Epidemiolog Rastislav Maďar v pátek na tiskové konferenci uvedl, že se problematice cestování a mezinárodního obchodu bude tým ministerstva zdravotnictví věnovat v druhé polovině května a v červnu.

Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev. Zastupitelstva se budou podle vnitra scházet v běžném režimu, tedy i za účasti veřejnosti, je ale nutné dodržovat opatření ministerstva zdravotnictví, například nošení roušek či dodržování rozestupů.

Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli epidemii koronaviru 12. března na 30 dnů. Po uplynutí lhůty musela o prodloužení žádat Poslaneckou sněmovnu. Kabinet požadoval trvání stavu nouze do 11. května, dolní komora ale zprvu schválila 30. dubna. O dalším prodloužení se vedly diskuse. Nakonec vláda požádala Sněmovnu o prodloužení stavu nouze do 25. května, přispělo k tomu i rozhodnutí soudu o zrušení některých opatření ministerstva zdravotnictví. Sněmovna ale schválila konečný termín 17. května.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných živelních, ekologických nebo průmyslových katastrof nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Současný nouzový stav je první v novodobé historii země, jehož příčinou nejsou živelní pohromy jako povodně či větrné smrště.

