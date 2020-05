Ilustrační FOTO - Pixabay

Obce se prý zadlužit nemusejí

Rozpočty obcí se propadnou podle odhadu ministerstva financí o 11 procent, takzvané stres testy přitom prokázaly, že to zvládnou i bez zadlužování. Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Společníci malých firem postižených koronavirem mají podle návrhu vlády dostávat stejně jako živnostníci podporu 500 korun za den, a to z rozpočtu obcí. Senát návrh vrátil Sněmovně se změnou zdroje peněz pro výplatu příspěvku tak, aby ho vyplácel stát ze státního rozpočtu. Vládní koalice názor Senátu ve Sněmovně zřejmě přehlasuje. Podle Schillerové uvažovaných 11 miliard ze svých rozpočtů obce zvládnou, stejně jako kraje čtyři miliardy korun, o které by měly takto přijít.

»Předložila jsem panu prezidentovi čísla za posledních pět let, daňové příjmy měst rostly o 44 procent, krajů o 50 procent. I s tím kompenzačním bonusem odhadujeme propad rozpočtů krajů měst a obcí asi o 11 procent a stres testy ukázaly, že i 15 procent zvládnou, aniž by se musely zadlužovat,« řekla ministryně po jednání v Lánech novinářům. Podle ní nešlo malým firmám pomoct jinak než ze sdílené daně. Kraje a obce se na bonusu budou podílet třetinou. »To jsou společnosti s ručením omezeným, které v těch městech a obcích žijí a platí tam daně,« uvedla. Stát podle ministryně nemá žádný tak velký příjem, aby bylo možné to z něj vzít.

S prezidentem a jeho poradním sborem hovořila i o změnách státního rozpočtu. Ministerstvo financí kvůli koronaviru dvakrát zvýšilo očekávaný deficit letošního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 a později na 300 miliard korun. Schillerová v rozhovoru s novináři nevyloučila ještě další zvýšení schodku, pokud se ukáže, že kvůli epidemii koronaviru dál klesnou příjmy rozpočtu.

Zeman tento týden v rozhovoru s ČTK řekl, že letošní deficit 300 miliard může při rozumném hospodaření stačit a nebude nutné ho znovu zvyšovat. Stát by ale podle něj neměl budoucnost projídat pouhými provozními výdaji a měl by najít prostor k úsporám. Pro oživení ekonomiky po pandemii by podle Zemana bylo nejvhodnější zajištění dostatku dlouhodobých úvěrů s nízkým úročením a odloženou dobou splatnosti.

(ste)