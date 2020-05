Ilustrační FOTO - Pixabay

Pozor na návrat AIDS

Ačkoli i z nejpostiženějších evropských velmocí přicházejí zprávy, že se nakazilo jen kolem čtyř až pěti procent jejich obyvatel, COVID-19 může být skutečnou pohromou jinde.

Podle analýzy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace spojených národů pro boj s AIDS (UNAIDS) by nedostatečná péče o pacienty s AIDS v Subsaharské Africe, zapříčiněná právě šířením koronaviru, mohla vést k prudkému nárůstu úmrtí těchto lidí. Informuje o tom zpráva zveřejněná na stránkách WHO.

I v Německu už vyšla analýza, podle které už teď opatření proti koronaviru pozabíjela víc lidí než virus sám (mj. neléčením standardních smrtelných onemocnění). Materiál WHO k AIDS pak varuje, že pokud nebudou podniknuty potřebné kroky, mohl by se v letech 2020-21 počet úmrtí v souvislosti s AIDS zvýšit ročně o více než půl milionu. V roce 2018 v subsaharské Africe kvůli AIDS zemřelo 470 000 lidí. Autoři studie se nyní obávají opakování situace z roku 2008, kdy bylo v regionu zaznamenáno v souvislosti s AIDS bezmála milion úmrtí.

Výkonná ředitelka UNAIDS Winnie Byanyimaová míní, že boj s jedním onemocněním by se nikdy neměl odehrávat na úkor jiného a zdůraznila, že COVID-19 nesmí být omluvou pro to, aby svět zapomněl na HIV.

Podle odhadů je v subsaharské Africe 25,7 milionu HIV pozitivních lidí. V roce 2018 přes 16 milionů z nich podstupovalo antiretrovirální terapii. Teď ne! Zpráva navíc varuje, že následky zanedbání péče o tyto lidi by mohly přetrvávat nejméně v příštích pěti letech. Podle ČTK hrozí i zvýšený přenos HIV z matek na děti…

(rom)