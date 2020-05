Ilustrační FOTO - Pixabay

NKÚ prověří koronavirové nákupy

Nejvyšší kontrolní úřad prověří státní nákupy zdravotních prostředků, ochranných pomůcek a souvisejících služeb v rámci nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli epidemii koronaviru.

O zařazení této kontroly do letošního plánu rozhodlo širší vedení úřadu, kolegium, řekla mluvčí úřadu Jana Gabrielová. Kontrola má začít tento týden, skončit by měla v listopadu. Kontroloři zamíří na ministerstva vnitra a zdravotnictví a do Správy státních hmotných rezerv. Objem kontrolovatelných peněz představuje deset miliard korun. Kontrolu povede bývalý kvestor Univerzity Karlovy v Praze a člen kolegia Josef Kubíček.

»Je to velký objem peněz utracený poměrně bez zvýšené kontroly. Druhá věc jsou velmi výrazné rozdíly v cenách a pravděpodobně jsou i problémy v oblasti certifikátů a vůbec všech dokladů, které musí být předloženy,« řekl v neděli České televizi prezident úřadu Miloslav Kala.

O kontrolu nákupů požádal NKÚ již dříve i premiér Andrej Babiš (ANO). Úřad zpracovával také své podklady pro přípravu kontroly. Návrh předložil kolegiu prezident Kala.

Premiér Babiš o svém záměru požádat NKÚ o kontrolu informoval na konci dubna ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.

»Chápu, že byly různé spekulace a kritika, jak se nakupoval zdravotnický materiál, a chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci,« řekl Babiš 28. dubna.

Česká republika trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se situace zlepšila. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěn letecký most z Číny s dodávkami zakoupených roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Letadla zakoupené pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti 3. května ráno. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu. Peníze vláda brala hlavně z vládní rozpočtové rezervy, kterou kvůli tomu musela zásadním způsobem navýšit.

(cik)