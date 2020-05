U nás v Kocourkově

Tak jsem si v iDnes přečetl nadpis »Pivovary začaly vylévat pivo«. Rozdávat ho nechtějí, musely by platit DPH. Víc jsem nepřečetl a propadl jsem zoufalství. Představil jsem si vypěstování chmele při nedostatku vody, jeho sklizení a zpracování, uskladnění, ošetřování, dopravu do pivovaru a následné využití k výrobě piva. Pivo se taky vyrábí z vody a té taky nyní není zrovna přebytek, bez ní to prostě nejde. I ta voda se musí získat, upravit a dopravit do pivovaru. Pak tu máme náklady na pracovní sílu - platy, odvody, energie na vaření…

Jistě by se našly další a další náklady potřebné na výrobu piva. A nyní Plzeňský Prazdroj vylévá hektolitry cisternového a sudového nepasterizovaného piva. Proč? Protože pivu prošla lhůta spotřeby.

Vše má jistě svoji lhůtu spotřeby a potraviny, včetně piva, zvlášť, ale v nadpisu článku bylo i uvedeno - rozdat ho nechtějí, museli by platit DPH.

Tak to je povedené. Nevím, zda je to jen u nás v Kocourkově, že nemůžeme výrobek darovat, protože bychom museli ještě platit, ale zcela jistě vím, že je to proti zdravému rozumu! Pokud jsme v přelomové a atypické době, tak by se toto jistě mělo hodně rychle změnit! Jak to řešíme v potravinových bankách, v těch výdobytcích vyspělé západní společnosti? Taky se platí za umístění potravin DPH? Kde jsou politici a úředníci se zdravou hlavou? Copak COVID-19 ničí i inteligenci včetně té sociální, nebo je to jen projev vyspělého kapitalismu?

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodě č. 3 - Cheb, Tachov