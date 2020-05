Rebelové za klima

Tak nám pomalu končí doba koronavirová – minimálně před prázdninami, co se první vlny týče – a, jak trefně zaznělo v pořadu 168 ČT1 v neděli, jednu patálii střídá druhá. A za mou maličkost nutno podotknout, že tahle bude daleko větší, resp. daleko delší. A je to fakt obří problém, problém sucha! Dokonce sucha rekordního, 500letého (slovy pětisetletého), jak se shodli mnozí odborníci také v České republice!

Suchu se proto věnují i mnohé ekologické organizace – Greenpeacem počínaje a Extinction Rebellion ČR (Rebelií proti vyhynutí, XR) konče. Tohle téma si jistě v příštích měsících vyžádá daleko více prostoru než 35-40 řádek redakčního sloupku, odborné texty nevyjímaje. Fakt nebude stačit apel na to, aby (nejen) Češi o prázdninách nenapouštěli své zahradní bazény jakoukoli (natož pitnou) vodou…

A tak se teď rád zastavím u jiného ekologického tématu. Čeští XR jsou totiž aktivní i v dalších segmentech boje proti klimatické krizi, a nás zaujal jejich podíl na čtvrtečním protestu před budovou ministerstva financí v Letenské ulici na Malé Straně, protestu asi 50 Rebelů za klima, jak si říkají, a to proti rozšiřování pražského letiště.

Protestující při projevech uvedli, že projekt rozšiřování letiště prohloubí klimatické i společenské problémy v metropoli. Vymezili se také proti případné pomoci státu letecké skupině Smartwings Group. Dorazili i obyvatelé okolí letiště, které je ohroženo zvýšeným hlukem. Na místě mohli nejen oni podepsat petici právě proti rozšiřování letiště. Vezmeme-li mimo úvahu logickou škodlivost samotné masové i obchodní letecké přepravy, důvodů, proč se ozvat, je víc.

Pražské letiště bylo před vypuknutím koronavirové krize na hraně své kapacity. Vloni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Letiště proto připravuje několik projektů, které by postupně měly rozšířit kapacity o několik milionů odbavených pasažérů za rok. K těm největším patří rozšíření druhého terminálu za přibližně 16 miliard korun, které by mělo být hotovo do roku 2028. A když k tomu připočteme i další velký projekt – 55miliardovou stavbu paralelní dráhy, která by měla začít v roce 2025, nedivím se, že nejen vedení Prahy 1 mluví o likvidačním stavu pro fungování vnitřní Prahy, která je již dnes přetížena masovým turismem. Což mi mimochodem připomíná, že nic se neděje jen tak náhodou, a i ta koronakrize proto s sebou nepřinesla jen samá negativa…

Roman JANOUCH