Rozhovor Haló novin s Radkem Nejezchlebem, vedoucím jihočeské kandidátky KSČM pro krajské volby

Troška okysličené krve a elánu může politice jen prospět!

Jste lídrem jihočeské kandidátky KSČM pro letošní podzimní krajské volby. Představte se, prosím, našim čtenářům. Z tohoto důvodu spousta našich spoluobčanů politiku vnímá jako špinavé řemeslo.

Jsem člověk se smyslem pro humor, ale i pro zodpovědnost, který měl v životě štěstí nebo mu šel naproti. Můj koníček se totiž přetavil v zaměstnání, a nadto mám skvělou rodinu. Vraťme se k mému povolání. Tak jako nejednoho mladého muže mě uchvátila železnice. Od roku 1992 pracuji u Českých drah, kde jsem prošel více funkcemi: od průvodčího osobních vlaků, přes vlakvedoucího mezinárodních vlaků vyšší kvality, kontrolního pracovníka, až po dnešní pozici vlakvedoucího. Práce mezi lidmi mě baví.

Jsem ženatý, mám dvě děti, a budou to již dva roky, co jsem se stal »mladým« dědečkem. Má rodina žije uprostřed malebné přírody České Kanady na Jindřichohradecku v obci Kunžak. Představuje pro mě přístav, kam se vždy rád vracím. S rodinou rádi cestujeme, podnikáme výlety do přírody a v zimě jezdíme na hory. Od malička mě provází sport, a tak ani dnes si bez něj svůj život nedovedu představit. Každý den chodím běhat či jezdím na kole. Ke sportu se vztahují i moje ostatní aktivity. Jsem předsedou TJ Kunžak a předsedou oddílu fotbalu.

Co se mých politických aktivit týče, jsem předsedou OV KSČM Jindřichův Hradec a členem Jihočeského krajského výboru KSČM. Z tohoto výčtu je vidět, že se opravdu nenudím. A proto jsou pro mě nejkrásnější chvíle s mojí rodinou, která mně vždy dodá energii, když je mi nejhůře.

Takže se přímo nabízí otázka: Je vidět, že se opravdu nemůžete nudit. Proč jste se tedy rozhodl ještě kandidovat v krajských volbách?

Myslím si, že spousta politiků zapomíná na fakt, že politika je službou veřejnosti, nikoliv pro osobní prospěch. Z tohoto důvodu spousta našich spoluobčanů politiku vnímá jako špinavé řemeslo. Jsem přesvědčený, že jako obyčejný člověk, který si celý život vydělává jako zaměstnanec, který není nijak spjatý s korupcí, mohu být zárukou všem poctivým, pracujícím lidem v tom, že budu vždy prosazovat právo na jejich důstojný a spokojený život. A troška okysličené krve a elánu přece může politice jen prospět! Naší strany se to týká dvojnásob. Skutečnost, že jsem dostal důvěru být krajským lídrem, je důkazem toho, že v KSČM je akcentována střední a mladší generace. Nejsme onou zkostnatělou stranou, jak nám neustále někteří předhazují.

Pracujete v železniční dopravě. Jaké jsou podle vás její největší problémy? A ty umocněné korovinarovou krizí?

Domnívám se, že největší problémy v železniční dopravě, které pocítili hlavně cestující, nastaly se zavedením nových jízdních řádů v prosinci 2019. Tehdy vstoupily v platnost nové smlouvy s jednotlivými kraji. Vstup soukromých dopravců na naše koleje nebyl zrovna šťastným řešením. Naplnily se tak obavy ohledně celkové kvality poskytovaných služeb. Nejčastější výtky krajů k novým dopravcům se týkaly zpoždění, nedodržení slíbených služeb a problémů s prodejem jízdenek.

Jsem rád, že Jihočeský kraj podepsal desetiletou smlouvu s ČD. Troufám si říct, že se tak stalo i kvůli ne zrovna dobrým zkušenostem se soukromým dopravcem, který již dva roky zabezpečuje dopravní obslužnost na šumavských lokálkách, neboť parametry smlouvy nebyly vždy dodrženy. České dráhy se ve smlouvě zavázaly k postupné obnově vozového parku. Do nákupu nových a modernizace stávajících vozidel investují přes 1,8 mld. korun. Dle mého názoru již dnes cestujeme s národním dopravcem ve většině případů v nových či modernizovaných soupravách. Ale nejen to. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že kvalita zaměstnanců ČD je dnes na vysoké úrovni, na což zaměstnavatel klade velký důraz.

Co se dopravní obslužnosti během koronavirové pandemie týče, počet vlaků byl pochopitelně snížen. Po návratu k normálu by měl být provoz obnoven v původní podobě. Věřím, že dopravní obslužnost bude zachována alespoň v takové podobě i v dalších letech, a to nejen na železnici, ale i v autobusové dopravě.

Nicméně mně stále chybí v Jihočeském kraji opravdu funkční integrovaný dopravní systém. V jiných krajích již dnes můžete cestovat napříč celým krajem na jednu jízdenku kombinovaně vlakem, autobusem a někde i MHD. Nelze opomenout ani okrajové části kraje, neboť zaintegrován musí být celý kraj. Je vidět, že nedostatků ve funkčním integrovaném systému je v našem kraji ještě dost, a to je jeden z úkolů pro nové zastupitele.

V poslední době se hodně mluví o dopravě včetně té dálniční. Vás se týká dálnice D3, před Vánoci byl otevřen nový desetikilometrový úsek. Co bude dál?

Nutno uvést, že tempo budování dálnic v naší vlasti je tři desítky let častým terčem kritiky. Často se poukazuje na příklady z okolních zemí, kde se dálniční síť rozšiřuje rychleji. Přitom se zapomíná na rozdílné přírodní podmínky, odlišnou legislativu i politické priority. Na dlouhé době se podepsalo opakující se napadání a odvolávání se účastníků jak v územním, tak i ve stavebním řízení, dále řešení výjimek týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů a také dlouhé majetkoprávní vypořádání.

Oproti předchozí kontrole NKÚ, zveřejněné v roce 2013, se tato fáze přípravy prodloužila o čtyři roky. K tomu dopravní stavby blokují různí aktivisté. Různé organizace a hnutí nyní blokují i dostavbu dálnice D3 na České Budějovice. Navíc Krajský úřad Jihočeského kraje nedávno zamítl žádost Ředitelství silnic a dálnic o vyvlastnění pozemků motocentra pro stavbu dálnice D3 u Tábora. Takže rychlejší dostavba dálnice D3 je zatím ve hvězdách.

Vím, že Jihočeský kraj se může pochlubit Nejlepší nemocnicí ČR roku 2019. Přesto určitě ani u vás nejsou lékaři, sestry a další personál zcela spokojeni. A jak zvládají práci zdravotníci ve stavu nouze?

Podle průzkumu, který provedla organizace Health Care, obstála v roce 2019 nejlépe nemocnice ve Strakonicích. Zdejší nemocnice tak získala titul Nemocnice ČR 2019 a navíc vyhrála i kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců. Oceněná Strakonická nemocnice ročně přijme k hospitalizaci asi 14 000 pacientů a provede 130 000 ambulantních ošetření ve více než 40 ambulancích. Zaměstnává přes 550 lidí, pětina jsou lékaři. Bodovala také další jihočeská zdravotnická zařízení. V kategorii Finanční zdraví zvítězila Nemocnice České Budějovice, a to už druhým rokem. Nemocnice Písek pak byla v kategorii Absolutní vítěz Nemocnice ČR 2019 na pátém místě.

Přesto nemůžeme být v oblasti zdravotnictví zcela spokojeni. V mnoha nemocnicích chybějí lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelky. Není to ale pouze problém našeho kraje, neboť výrazný nedostatek lékařů trápí celou Českou republiku. Česká lékařská komora již dlouhodobě varuje před katastrofálním nedostatkem lékařů. Nutno dodat, že jde o pozůstatek řízení zdravotnictví pravicovými vládami, jež nechaly resort podfinancovat. Je na ministerstvu zdravotnictví a na vládě, aby pomáhaly finančně motivovat zvláště mladé lékaře. Pochopitelně je pro absolventy lékařských fakult snazší odejít do rakouských nebo německých nemocnic, kde dostanou čtyřikrát vyšší nástupní plat než v našich nemocnicích.

Nicméně se domnívám, že v současné těžké situaci posledních týdnů odvádějí všichni lékaři, sestřičky a ostatní zdravotnický personál svoji práci na výbornou. Je v tom vidět veliká zodpovědnost k lidem, kteří jejich pomoc nejvíce potřebují. Navíc se zdravotníci, tak jako v celé ČR, museli spolehnout sami na sebe, neboť jim stát nezajistil roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Proto jim patří velké poděkování!

Palčivým problémem je financování sociálních služeb, problémy jsou i ve školství – malé platy, nedostatek učitelů. Musíte se s tím potýkat také u vás?

Je pravdou, že financování sociálních služeb je problémové. Každý rok sice dostávají kraje peníze od ministerstva práce a sociálních věcí, které pak kraj dotačně přerozděluje. Jenže poté vláda zvýší platy a zvláštní příplatky. S tím už ale dotační suma nepočítá. Řešení financování je tudíž nešťastné, a bylo by dobře, kdyby došlo ke změně.

Pokud jde o školství, výrazný nedostatek učitelů Jihočeský kraj netrápí. Platy učitelů samozřejmě nedosahují evropských parametrů, ale dosahují snad takové úrovně platy i v ostatních profesích? Platy ve školství určitě stále porostou, to vláda přislíbila. Další otázkou je, zda si takové platy opravdu zaslouží všichni učitelé. Existuje totiž velký rozdíl mezi přístupem jednotlivých pedagogů. Nicméně je těžké dosáhnout úplně spravedlivého odměňování.

A jak u vás v jižních Čechách zvládáte situaci ve stavu koronavirové krize?

Musím uvést, že koronovirovou krizi v našem kraji zvládáme velmi dobře. Svědčí o tom i statistické údaje. V porovnání s ostatními kraji si jižní Čechy nadále udržují stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR. Je to zejména díky tomu, že lidé u nás poctivě dodržovali karanténní nařízení vlády. Jihočeský kraj leží na hranicích s Rakouskem a Německem, a tisíce lidí dojíždějí denně za prací. Jde o pendlery, jichž se uzavření hranic taktéž dotklo. Ale naprostá většina z nich respektovala uzavření hranic, čímž pomohli k výbornému zvládnutí této krize.

Koronavirovou kázeň nicméně všichni nedodržovali. V některých jihočeských obcích bylo možné vidět auta s pražskými poznávacími značkami, lidé se shlukovali, bavili se a popíjeli. K tomu bych uvedl, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) sliboval, že proti takovým přestupkům kategoricky zasáhne. Slova se však míjela účinkem.

Nakolik se vašeho regionu týká strašák poslední doby, tj. sucho, nedostatek vody?

Sucho je nesporně velkým strašákem všech. Bohužel, ani Jihočeský kraj na tom není nejlépe. Některé jihočeské řeky jsou na hranici hydrologického sucha. V minulých letech se k této hranici blížily až koncem léta. Kvůli mimořádně suchému jaru a srážkově slabé a teplé zimě se na tuto úroveň dostávají již nyní. Podle hydrologů má Jihočeský kraj nejhorší stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech a eviduje stav mimořádně podnormální. Jde o bilanci vody v úrovni deseti metrů pod zemí. Změna může nastat pouze tehdy, bude-li v následujících měsících vydatně pršet.

Doplním, že Jihočeský kraj se účastní řady mezinárodních projektů, z nichž je možné čerpat peníze na opětovné zalesňování, obnovu mokřadů, vodních nádrží a dalších opatření k zadržování vody v přírodě. Palčivým problémem jsou zejména velké plochy odlesněné kůrovcovou kalamitou, jež se ohřívají na podstatně vyšší teplotu než vzrostlý les, což přispívá k vysušování. Tyto plochy je proto nezbytné v co nejkratší době opět zalesnit.

Jak jste na tom s ochranou přírody pro člověka - přečetla jsem si například, že turistická oblast Toulava má jako první v ČR pěší stezku na seznamu nejlepších v EU.

Jižní Čechy mají ideální podmínky pro cestovní ruch: čisté ovzduší, krásnou přírodu a množství památek. Právě proto jsou vyhledávanou turistickou destinací. Co se oblasti Toulava týče, jde o první certifikovanou turistickou oblast v celé ČR. Toulavu, jež vznikla v roce 2013, můžeme nalézt od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a kolem Tábora.

Systém podpory a řízení cestovního ruchu spustilo MMR a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Oblast spolupracuje s partnery v regionu, kam patří města a obce i podnikatelé v cestovním ruchu a provozovatelé památek a turistických zajímavostí. Centrem oblasti je město Tábor, celkem do Toulavy patří 155 měst a obcí na Táborsku, Bechyňsku, Soběslavsku, Milevsku, Mladovožicku, Jistebnicku, Sedlčansku a Sedlecku-Prčicku. Pro turisty vytvořila Toulava řadu produktů cestovního ruchu jako je zážitková karta Toulavka, balíčky pro rodiny s dětmi, gastroturisty a aktivní turisty, poutní stezku Toulavou a nově také projekt srdce turistiky.

Toulava je protkaná naučnými stezkami, po nichž se lze vydat pěšky i na kole. Poznáte tak třeba jedinečnou oblast Borkovických Blat s rašeliništi či Chýnov, kde se přiučíte něco o lučních květinách i životě mravence a včely. Kolem hradu Šelmberk zase narazíte na mlýn, projdete se po břehu říčky Blanice a dozvíte se, jak vypadá poštolka, mihule i velevrub. Navštívit lze například i lázně Bechyně, tamější zámeckou expozici či nejstarší meziměstskou elektrickou dráhu ve střední Evropě.

Evropskému regionu Dunaj – Vltava předsedá pro rok 2020 Jihočeský kraj. Vysvětlíte, o jaké projekty zde jde?

Evropský region Dunaj - Vltava (zkráceně ERDV) je trilaterální pracovní společenství, založené v roce 2012. Skládá se ze sedmi partnerských regionů: Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Evropský region má prostřednictvím podpory spolupráce mezi svými partnerskými členy významně přispět k dalšímu rozvoji celého území a realizaci evropské myšlenky. Vznikem ERDV začala činnost formou trilaterální přeshraniční spolupráce mezi zúčastněnými regiony, která se věnuje novému střednědobému strategickému zaměření s tématy – Průmysl 4.0, Zdravotnictví, Cestovní ruch, Vysoké školy, Energie & Doprava, Lidé a společnost. V každém tématu jsou zastoupeni experti všech sedmi regionů. Jejich úkolem je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů. Partnerské regiony chtějí svou trilaterální spoluprací utvářet Evropský region Dunaj-Vltava jako region, kde mají lidé budoucnost, atraktivní životní a hospodářský prostor.

Jaká témata budou podle vás rozhodovat podzimní volby?

Usuzuji, že ve volbách půjde o celostátní témata a problémy z regionů budou stát až v pozadí zájmu. Přesto bude záležet na momentální situaci ve společnosti. Každopádně se zde nejvíce promítne postkoronavirová krize. Osobně si myslím, že to byla jen ta tzv. »černá labuť«, neboli spouštěč přicházející hospodářské krize. Rád bych se mýlil, ale s největší pravděpodobností světová ekonomika směřuje k nejhlubší recesi od krize v 30. letech. A s tím přijdou i související nešvary, jako je nezaměstnanost. Opět se ukázala nefunkčnost kapitalistického systému. Právě nyní by se měla prokázat připravenost KSČM, kdy představí možnosti řešení. Je samozřejmostí, že my - lidé z regionů - musíme spoléhat i na akceschopnost vrcholných představitelů naší strany, a na jejich prezentaci na veřejnosti i v médiích.

Jaký výsledek v krajských volbách by vás uspokojil a co uděláte, abyste k němu napomohl? Na co soustředíte v předvolebním čase svou pozornost, čím chcete upoutat voliče?

Do voleb zbývá ještě hodně času, opravdu bude záležet na momentální situaci a bude třeba reagovat na aktuální témata. Dle současných volebních preferencí se KSČM ani zdaleka nepřibližuje výsledkům před čtyřmi lety. Chtěli bychom určitě obhájit současný počet zastupitelů, jichž je sedm. Úspěchem bude každý zastupitel, jehož získáme navíc. Spokojený budu, když volby vyhrajeme! Samozřejmě pro úspěch budou všichni kandidáti dělat vše, co bude v jejich silách.

Myslím, že máme velmi dobře složenou kandidátku. V první desítce je sedm zástupců střední generace od 39 do 48 let a mezi nimi i ti, co už v zastupitelstvu pracovali. Dvojkou je též zástupce střední generace Vilém Klapsia, nynější krajský zastupitel. Zkušenosti bude do kampaně vnášet na třetím místě exposlankyně a předsedkyně JčKV KSČM Alena Nohavová. Dále pak čtvrtý v pořadí, jímž je starosta Horní Stropnice a dlouholetý předseda krajského klubu zastupitelů Václav Kučera, a na pátém místě pak bývalý krajský radní pro školství a kulturu, advokát z Jindřichova Hradce Tomeš Vytiska.

Bohužel finanční možnosti pro předvolební kampaň máme oproti jiným politickým subjektům dost omezené, proto vsadíme hlavně na kontaktní kampaň. Opět také vyjede po Jihočeském kraji náš předvolební autobus Třešňák. Věřím, že se KSČM nejen v Jihočeském kraji znovu dostane na první příčky. Za všechny kandidáty v našem kraji mohu slíbit, že pro to uděláme maximum.

Marie KUDRNOVSKÁ