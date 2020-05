Ilustrační FOTO - Pixabay

Spojené státy zavětřily šanci v Bělorusku

Spojené státy začínají dodávat ropu do Běloruska, první tanker s nákladem 80 000 tun suroviny dorazí začátkem června do litevského přístavu Klajpeda, odkud ropu přepraví železnice do běloruské rafinerie.

S odvoláním na běloruskou státní rafinerskou společnost Belněftěchim to uvedla agentura Interfax. Zahájení dodávek ohlásili téměř současně i ministři zahraničí obou zemí Uladzimir Makej a Mike Pompeo. Ten uvedl, že první loď s americkou ropou pro Bělorusko vypluje ještě tento týden.

»Tato transakce posílí svrchovanost a nezávislost Běloruska,« prohlásil Pompeo a vybídl Minsk, aby otevřel trh americkým společnostem a přistoupil k liberalizaci obchodu, nezbytné ke vstupu do Světové obchodní organizace (WTO).

»S uspokojením potvrzuji začátek dodávek ropy z USA do Běloruska, což umožnily dohody dojednané na schůzce ministra Pompea s prezidentem Alexandrem Lukašenkem 1. února v Minsku,« uvedl Makej. Dodávky americké ropy jsou podle něj součástí státní strategie zaměřené na diverzifikaci zdrojů dodávek energetických surovin. Ministr také potvrdil, že Bělorusko má zájem o další rozvoj hospodářských vztahů s USA.

Mluvčí společnosti Belněftěchim podle Interfaxu v té souvislosti označil za nezávaznou dohodu o dodávkách devíti milionů tun ropy od ruské společnosti Rosněfť do konce letošního roku. Dohoda podle něj pouze stanovovala možnosti tří běloruských rafinerií a ruského dodavatele, ale konkrétní množství určí běloruská strana podle svých potřeb. Dodal, že podle mezivládní dohody by Bělorusko mohlo letos dostat až 24 milionů tun ruské ropy.

Bělorusko je blízký spojenec Ruska, začátkem letošního roku ale Minsk vedl s Moskvou spor o cenu, kterou platí za ruskou ropu. Spor byl mezitím vyřešen, ale Minsk se rozhodl diverzifikovat svůj dovoz ropy. Na konci dubna země uskutečnila první nákup ropy ze Saúdské Arábie, připomněla agentura Reuters.

(ici)