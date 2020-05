Koněv pomohl Svobodovi i Klapálkovi

Úloha sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva se v posledním období rozebírá ze všech stran. Některé postřehy mají váhu historického pojednání, jiné jsou jen obyčejné jedovatosti, jejichž cílem je dodatečně vyhledat všelijaká negativa spojená s jeho jménem a ty pak řádně nafouknout a našlehat, aby se ospravedlnilo odstranění Koněvovy pražské sochy.

Dejme hlas také dceři prezidenta a armádního generála Ludvíka Svobody profesorce Zoe Klusákové Svobodové, která byla u setkání svého otce s Koněvem, a může tedy vnést do diskuse své vzpomínky. Paní profesorka odpověděla na otázky pražského zpravodaje novin Rossijskaja gazeta u příležitosti výročí osvobození od fašismu a Vítězství ve druhé světové válce, o něž se voják Svoboda zasloužil měrou vrchovatou.

Na otázku, že se objevují snahy převyprávět výsledky druhé světové války a ponížit úlohu Sovětského svazu v porážce fašismu, odpověděla smutně: »Bohužel je tomu tak. Současné mezinárodní vztahy zneužívají i výklad historie. Myslím, že je to především ze strany politiků, ale ne historiků. Naše česká předválečná společnost byla slovanofilská. Hrály v tom úlohu mimo jiné i neoprávněně prosazované nároky vůči nám ze strany Německa a Maďarska. Hledali jsme morální i historickou oporu ve slovanských zemích. Vztahu k Rusku přispěli i legionáři, kteří si přivezli mnoho pozitivních vzpomínek, kromě toho i manželek.«

Reportér se pochopitelně zeptal i na názor k osudu Koněvovy sochy, která byla v době mimořádného stavu zbaběle sundána a uložena v depozitáři. »Mě osobně celá aféra okolo sochy maršála Koněva velmi mrzí, stydím se za to, že se to stalo v Praze,« odpověděla. »Nejsem sama, ale bohužel ty, co mají jiný názor než pan starosta Prahy 6, není slyšet.«

Paní Zoe Klusákové Svobodové je znám vztah maršála Koněva k Československu. Během společných bojů nabyl Koněv, jak uvedla, velmi vřelý, přátelský, osobní vztah nejen k Ludvíku Svobodovi, ale i k dalším spolubojovníkům z doby války, vážil si jich. Paní Zoe dosvědčila, že Koněv pomohl, spolu s dalšími, například s maršálem Žukovem, Ludvíku Svobodovi osvobodit se ze zatčení (konec listopadu až prosinec 1952), které bylo smyšlené a neospravedlnitelné.

Rovněž se zasadil o okamžitě propuštění z vězení generála Klapálka, který byl rovněž neoprávněně vězněn. »Byla jsem osobně svědkem toho« – podává svědectví Zoe Klusáková – »když se na recepci na Hradě dozvěděl od mého otce, že Klapálek je vězněn. Obrátil se okamžitě na prezidenta Zápotockého a řekl dosti zostra: ‚Slyším, že generál Klapálek je ještě ve vězení. Víte vy, kdo je to generál Klapálek? Vždyť to je váš národní hrdina! Ihned ho propusťte!‘ Díky tomu do několika málo dnů byl generál Klapálek propuštěn. Tato epizoda svědčí i o jeho lidském profilu.«

Často poslouchám v Českém rozhlase Plus před půlnocí četbu z literatury, kterou možno nazvat literaturou politickou či historickou. Za celou dobu, co toto vysílání sleduji, jsem neslyšela čtení z pamětí vítězů druhé světové války Koněva, Žukova, Churchilla, Ludvíka Svobody, Karla Klapálka, či třeba i Zoe Klusákové, která sama je autorkou velmi čtivé vzpomínkové knihy »O tom, co bylo«.

Čím to je? Pokud redaktoři a zodpovědní pracovníci veřejnoprávního rozhlasu takovou literaturu přehlížejí, pak zřejmě nechtějí, aby se posluchači populární formou seznámili s názory těchto historických osobností.

Monika HOŘENÍ