Světoznámý zrenovovaný Starý most v Mostaru na snímku z »normální doby«, nejznámější pamětihodnost města. FOTO - Pixabay

»Klidný« klenot Balkánu na smaragdové Neretvě

Na majestátní oblouk slavného mostu v bosenském Mostaru nyní nestoupá jediný turista. Město by působilo jako ztělesnění poklidu, nebýt zoufalství místních obyvatel, kterým koronavirová pandemie ničí turistickou sezonu, píše agentura AFP.

Mostar představuje turistický klenot Balkánu a loni přilákal na milion návštěvníků díky svému okouzlujícímu starému městu, jehož dvě poloviny spojuje přes smaragdovou řeku Neretvu most z doby osmanské nadvlády. Město nyní čelí bolestivému hospodářskému úpadku v důsledku uzavření hranic kvůli celosvětové pandemii COVID-19. Více než 90 procent návštěvníků totiž v Mostaru představují cizinci.

Storno, storno

Před pouhými několika měsíci měl hotel Almira stojící hned naproti ikonickému Starému mostu rezervační kalendář plný na celou sezonu dopředu, o což se postaraly zejména větší skupiny 30 až 50 lidí. Dnes je všechno jinak. »Storno, storno, storno,« ukazuje 61letá majitelka Almira Grčičová na obrazovku počítače v hotelové recepci. Za ní jsou ve skříňkách uloženy klíče od 21 pokojů.

Bosna s více než 3,5 milionu obyvatel zatím byla v celosvětové pandemii ušetřena nejhoršího - s nemocí COVID-19 tu dosud zemřelo zhruba 100 lidí. Turistická centra typu Mostaru, stotisícové metropole regionu Hercegovina zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale již silně pociťují hospodářské dopady nákazy a musejí se obejít bez příjmů z cestovního ruchu. Současný nedostatek návštěvníků je v ostrém kontrastu k turistickému boomu, který postupně sílil od chvíle, kdy byl v roce 2004 opraven starobylý most zničený za bosenské občanské války v 90. letech. Nyní je většina krámků se suvenýry uzamčena, zatímco restaurace jsou zavřené na základě vládního nařízení.

Stesk po frontách

»Za normálních okolností by zákazníci čekali ve frontě a soupeřili o stůl, v ulicích by se to hemžilo lidmi,« říká Haris Količič, 25letý manažer restaurace Urban Grill, jejíž terasa nabízí výhled na most. »Když se na to podíváte pořádně, tato sezona je ztracená,« dodává. To nejlepší, v co může podle něj město doufat, je oživení ke konci tohoto roku. Ačkoli byla již část restriktivních opatření uvolněna, hospodářská »pohroma« bude pokračovat, tvrdí Haris Djonko, 29letý ředitel mostarského muzea Bosnaseum, jež je od března uzavřené. »Vážnou újmu utrpěly i peněženky návštěvníků, kteří letos měli přijet,« říká s tím, že tito lidé »se musí nejprve sami ekonomicky postavit na nohy, než zase začnou cestovat«.

Jsme tu a čekáme

Místní říkají, že pomoc státu zatím nedorazila. Jeho nechvalně proslulá spletitá byrokracie navíc nevzbuzuje příliš velké naděje. »Stát ani neví, co cestovní ruch je,« říká hoteliérka Grčičová. Uvádí, že dosud »žádnou pomoc« od státu nedostala, stále však doufá, že obdrží minimální mzdy pro své zaměstnance. Optimistický je snad pouze 62letý malíř Djenad Bakamovič, který po dvouměsíční nucené uzávěře nedávno znovu otevřel svou galerii. »Začal jsem od začátku, abych maloval a potěšil svou duši,« říká a štětcem přitom maluje most vodovými barvami. »Jsme tu a čekáme na návštěvníky. Přejeme si, aby přijeli a viděli nás, jak se těšíme dobrému zdraví.«

(ava, čtk)