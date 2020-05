Kostel Božího Těla v roce 2013. FOTO - Wikimedia commons

Začíná obnova kostela v Gutech

Stavba repliky historického dřevěného kostela v Třinci-Gutech, který shořel v létě 2017, začne 26. května. Stavební technici budou nejdříve opravovat či nově budovat základy.

Základy jsou to jediné, co z historické stavby zbylo. Počátkem června by se měly začít převážet dřevěné konstrukce. Tesařská firma stavbu z připraveného dřeva už od loňského roku skládala v Hošťálkové na Valašsku.

Práce s dřevěnými konstrukcemi začnou v červnu a potrvají do podzimu. Pak by se se mělo pokračovat úpravou interiéru. Práce na stavbě mají zpoždění. Původně měly začít v roce 2018, oddálila je ale jednání s památkáři. Loňské termíny se nestihly vinou sporu biskupství s hasiči, kteří až na třetí pokus schválili protipožární zabezpečení objektu.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, protože v době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který všechny na místo přivezl.

Náklady na stavbu repliky budou 27 milionů korun. Náklady pokryje hlavně pojistné za zničený kostel a peníze z veřejné sbírky města Třinec. Dřevo pro výrobu šindele darovalo Biskupství ostravsko-opavské, Statuární město Ostrava poskytlo 300 000 korun na výrobu zvonů, krajský úřad dal 200 000 korun na likvidaci trosek.

(ste)