Jedinečné nostalgické vlakové a lodní linky v Ústeckém kraji

Zdálo se to jako neuvěřitelné, když se v březnu 2016 zahajoval provoz nostalgických vlaků na pěti železničních linkách a lodní linky, kterou v roce 2017 doplnila další lodní linka.

Po předchozích obdobích, kde se spíše doprava utlumovala, jsme nechali zpracovat návrh na možnost využití různých tratí v Ústeckém kraji a z těch jsme vybrali ty nejzajímavější. Byl zde kladen velký důraz na to, aby v blízkosti těchto tratí byla významná turistická místa.

Vyvrcholila tak několikaletá příprava něčeho, co si troufám říci, že nemá jinde v republice obdobu. Linky, aby se oddělily od běžných, tak jsou označovány jako turistické »T«. Takřka na všech tratích se turisté svezou historickými vlaky, které již dneska v běžném provozu nepotkáte.

A o jaké tratě se jedná?

* Z České Kamenice do Kamenického Šenova vás odveze T1 – Kamenický motoráček. V provozu od 16. 5. do 1. 11. o sobotách, nedělích a svátcích, od června do září denně. Jede 4x-5x denně.

* Ze Střekova do Velkého Března a Zubrnic je to linka T3 a tam sveze turisty Zubrnický motoráček. V provozu od 16. 5. do 28. 10. o sobotách, nedělích a svátcích. Jede 4x denně.

* Linka T5 patří Podřipskému motoráčku, který jezdí z Libochovic přes Mšené-lázně do Roudnice nad Labem nebo obráceně. V provozu od 16. 5. do 1. 11. o sobotách, nedělích a svátcích. Jede 2x denně.

* V podhůří doupovských hor vás přepraví linka T6 - Doupovský motoráček. Jeho trať vede z Kadaně do Podbořan s odbočkou do Radonic u Kadaně a Kadaňského Rohozce. V provozu je od 16. 5. do 1. 11. o sobotách, nedělích a svátcích. Jede 4x denně.

* Také se zpět do provozu vrátila »Švestková dráha« jako linka T4 s pravidelným provozem Středohorského motoráčku z Lovosic do Třebenic, Třebívlic a Mostu. U této trati se smysluplnost posunula až do pravidelného provozu od prosince 2019. Nyní se zde svezete již denně v běžném provozu, takže nyní tato trať je z turistických tratí již vyřazena, ale krajina zůstává malebná a pamětihodnosti zajímavé a i zde turisty uvítají.

K těmto linkám se letos přidá nová nostalgická vlaková linka označená jako T4 z Lovosic do Oparna a Chotiměře. Snažíme se tak nabídnout turistům dopravu do zajímavého místa, Oparenského údolí, kam se velmi těžko z důvodu sesunutého svahu na trati Lovosice – Teplice mohou dostat. Velký podíl na lince má i dopravce AŽD Praha, který nabídl velmi výhodné podmínky pro její vznik. Tato linka bude jezdit od 6. 6. do 1. 11. o sobotách, nedělích a svátcích. Jede 7x denně

* Lodní linka vás v roce 2016 svezla pod označením 901, a to z Ústí nad Labem do Litoměřic. V provozu je od 16. 5 do 17. 11. o sobotách, nedělích a svátcích, o prázdninách navíc i středy – pátky prodloužená plavba do Nučnic, prázdninové soboty navíc další plavba do Roudnice nad Labem. Jede 1x denně, navíc je naplánována řada mimořádných plaveb do Štětí, Mělníka, či až do Brandýsa n. L.

* K této lodi se z důvodu velkého zájmu turistů přidala od roku 2017 další linka 902, a to z Ústí nad Labem do Hřenska, která ovšem z důvodu malého množství vody v Labi jezdí jen na jaře a na podzim. V provozu je letos od 16. 5. do 31. 5. a od 26. 9. do 8. 11. o sobotách, nedělích a svátcích. Jede 1x denně.

Hezký celodenní výlet

Historické turistické motoráčky a lodě budou jezdit až do konce letošního října a platí na nich běžný tarif DÚK, který už všichni cestující u nás v kraji velmi dobře znají. Na výlet spojený s nevšedním dopravním zážitkem se tedy vlaky a autobusy v systému DÚK můžete vydat s jedinou jízdenkou třeba již z místa svého bydliště. Například v Chomutově můžete nastoupit na MHD, tam si koupíte celodenní jízdenku, potom přestoupíte na vlak do Ústí nad Labem, tam na loď do Lovosic, vlakem se svezete do Mostu a odtud do Chomutova. Docela hezký celodenní výlet, kdy vyzkoušíte skoro všechny druhy dopravních prostředků v DÚK. A dokonce kromě linek T1 a T3 je na nich dle individuální kapacity možný převoz jízdních kol.

Zavedení zážitkových historických turistických linek by se neobešlo bez objednávky Ústeckého kraje ve výši kolem 12 milionů korun. Nostalgické turistické linky významně rozšiřují dosavadní možnosti sezónní turistické dopravy a navazují na provoz několika autobusových a vlakových linek, které DÚK provozuje v turistickém režimu s moderními dopravními prostředky již déle.

Více informací naleznete na adrese www.dopravauk.cz.

Jaroslav KOMÍNEK (KSČM), náměstek hejtmana pro dopravu

FOTO – archiv autora