Ilustrační FOTO - Pixabay

Hranice budou otevřeny 26. května

ČR chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů, řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Konkrétní seznam nyní připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, tedy dále od hranic, řekl ministr.

»Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom dohodli, tak od 26. května budou jen namátkové kontroly,« uvedl Hamáček.

»Až na ty nejmenší přechody typu turistických stezek, které vedou přes hranice, by se měly otevřít skoro všechny hraniční přechody. Určitě to bude podstatně více než teď,« uvedl.

S 8. červnem, o němž se hovoří, že by měla přísná opatření na hranicích skončit úplně, odkázal Hamáček na ministerstvo zdravotnictví. »Jsme samozřejmě vázáni názorem odborníků, a to je spíše debata o testech. My teď rozvolníme režim na hranicích, nicméně stále platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid. A debata s ministerstvem zdravotnictví je, zda od 8. června alespoň u některých zemí, které se dají prohlásit takzvaně za bezpečné, bychom ten test nevyžadovali,« uvedl Hamáček.

Ministr vnitra Jan Hamáček. . FOTO - Wikimedia commons

Právě o nutnosti testů jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se svým rakouským protějškem. Po videokonferenci Petříček řekl, že hranice s Rakouskem by se mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů nebo karantény. Slovensku prý Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Tento nebo příští týden chtějí ministři k jednání přizvat také Maďarsko, které by rovněž mohlo otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejný termín. »Věříme, že k půlce června by mohl vzniknout minischengen, který zajistí, že lidé budou moci cestovat bez kontrol, nutnosti testů nebo následné karantény,« doplnil ministr. Podle jeho dřívějších vyjádření počítal původní plán pro otevření hranic s Rakouskem a se Slovenskem s 8. červnem, ministr ale nevyloučil i dřívější datum.

ČR chce koordinovat přístup i s dalšími sousedy, tedy Německem nebo Polskem. Ve středu se uskuteční videokonference všech států sousedících s Německem. Petříček věří, že české hranice s ním by se mohly otevřít také kolem poloviny června.

Jeho optimismus v otázce plného otevření hranic s Německem však narušil Hamáček. »Zatím ta situace v Německu tak dobrá není,« upozornil Hamáček.

Podle ministra je nutné postupovat odpovědně a zajistit, že poté nebudou do ČR cestovat lidé z rizikovějších zemí, třeba z Belgie či Francie. Co se týče Polska, Petříček očekává, že by se mohlo mezi zeměmi volně cestovat v druhé polovině června. U všech zemí ale záleží na vývoji epidemiologické situace, zdůraznil.

ČR jedná jedná o variantě cestování bez povinného negativního testu na COVID-19 také s Řeckem. Země by se mohla podle pondělního vyjádření náměstka ministra zahraničí Martina Smolka českým turistům otevřít od 1. července.

(ste)