Ilustrační FOTO - Pixabay

Mynář popřel, že by si objednal dopis pro Kuberu

Hradní kancléř Vratislav Mynář odmítl, že by si kancelář prezidenta republiky objednala dopis, ve kterém čínská ambasáda varuje před cestou bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Mynář to uvádí na videu, které Hrad zveřejnil na Facebooku.

Deník N před časem uvedl, že si dokument od čínské ambasády vyžádal přímo Mynář. Ten to popřel. »Odmítám jakékoli spekulace na téma, že si kancelář prezidenta měla objednat výhružný dopis z čínské ambasády jako zcela nepravdivé a falešné,« uvedl kancléř. Deník N podle něj záležitost vykonstruoval s cílem očernit jeho i prezidenta Zemana. Mynář vyzval deník k omluvě, jinak chce přistoupit k právním krokům.

Jaroslav Kubera (ODS). FOTO - Wikimedia commons

Podle Mynáře se na kauze snaží zviditelnit řada politiků včetně nového předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Podle Mynáře není náhoda, že se dopis v médiích »jako náhodou objevil před volbou nového předsedy Senátu«.

Mynář vysvětluje, že Kubera kopii dopisu dostal 15. ledna během oběda ústavních činitelů. Dokument podle něj na podatelnu Pražského hradu přinesl pravděpodobně pracovník čínské ambasády 13. ledna a nechal si potvrdit jeho převzetí. Kancléř opět odmítl, že by šlo o dopis Kuberovi. »Dokument mu není adresován a dokonce není ani podepsán. Je to jednoduché politické stanovisko čínské republiky, nemá číslované strany a ani není vidět, že by k němu byly původně přišity nějaké přílohy,« dodal Mynář s tím, že z podoby dokumentu je zřejmé, že neexistují jeho žádné další stránky.

Kancléř dodal, že Čína v dopisu označuje Tchaj-wan za integrální součást svého území a uvádí, že si nepřeje na Tchaj-wanu návštěvy, které by mohly vyvolat dojem, že se jedná o samostatný stát. Kubera podle Mynáře o této čínské pozici věděl minimálně od března 2019 a ničím, co je v dokumentu, nemohl být podle kancléře překvapen. Po zveřejnění dokumentu někteří novináři a politici argumentovali, že obsah mohl Kuberu rozčílit, nebo ho mohl chápat jako výhrůžku.

Mynář se také vyjádřil k požadavku sněmovního výboru pro zahraničí, který ho pozval na své jednání. Mynář na jeho jednání nepřišel, členové výboru se poté usnesli, že kancléř zamlčuje některé důležité informace o dopisu. Mynář nyní uvedl, že výbor nemá právo, aby si ho »zval na kobereček«, protože spadá výhradně do pravomoci prezidenta, který představuje moc výkonnou, zatímco Sněmovna moc zákonodárnou.

