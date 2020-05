Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

OKD pohnulo se statistikami

Epidemiologové zaznamenávají nejvyšší nárůst nových případů nemoci COVID-19 od 21. dubna. Podle epidemiologa Rastislava Maďara však není důvod k neklidu, vše způsobilo jediné ohnisko - mezi horníky OKD.

Krajská hygienická stanice v Ostravě uvedla, že testy na nákazu novým koronavirem prokázaly jeho výskyt zatím u 82 zaměstnanců společnosti OKD a šesti jejich příbuzných. Všichni zaměstnanci pracují v Dole Darkov na Karvinsku. Hygienici mají zatím výsledky zhruba 600 vzorků, které pracovníkům dolu odebrali.

»Vzhledem k tomu, že je to následkem zejména jednoho významného ohniska nákazy v OKD ve Slezsku, kde se to vyskytuje hlavně u nerizikové části populace, není z hlediska epidemiologické situace v celé ČR tato věc zatím významná,« uvedl Maďar. Rizikovou částí populace jsou senioři nebo chronicky nemocní.

Epidemiologové po uvolňování opatření z 11. května očekávali, že denní nárůst nových případů může vzrůst nad sto. To se skutečně stalo. Maďar už dříve řekl, že kdyby trend pokračoval, přibyly by nákazy mimo známá ohniska a stoupl procentuální nárůst, byl to to důvod ke zvážení, zda s další vlnou rozvolnění 25. května postupovat opatrněji. Za nebezpečnou považují epidemiologové hranici 200 nakažených denně.

Počet zemřelých nakažených koronavirem v ČR překročil hranici tří set, dosáhl hranice 301. Případů COVID-19 bylo v ČR potvrzeno dohromady 8604. Zemřelo tak zhruba 3,5 procenta z lidí, u nichž testy nemoc prokázaly. Dvě třetiny evidovaných nakažených se již vyléčily, tedy 5687 lidí. Nejvíce potvrzených případů je v Praze, následují Moravskoslezský a Středočeský kraj. V hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100 000 obyvatel Prahy připadá více než 152 nakažených.

(ste)